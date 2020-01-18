النائب المسعودي:القوى الشيعية تتبنى اختيار رئيس وزراء بعيد عن رغبات الأحزاب

الأيام القليلة المقبلة تشهد حل الازمة

بغداد – الصباح الجديد:

اكد النائب تحالف سائرون رياض المسعودي, السبت, ان القوى السياسية الشيعية وصلت الى قناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة وليست برغبات الأحزاب السياسية, مشيرا الى أن المرحلة الانتقالية التي سيتم تحديدها ستكون باتفاق سياسي.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “القوى السياسية الشيعية وصلت الى قناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة وليست برغبات الأحزاب السياسية وبالتالي انتقلت من مرحلة الجمود السياسي الى حراك فعلي وجدي لاختيار شخصية تقود المرحلة الانتقالية دون مشاكل”.

ورجح المسعودي أن “تشهد الأيام القليلة المقبلة حل ازمة اختيار رئيس الحكومة المقبل وفق مواصفات يرتضيها الشعب والمرجعية”.

وأضاف ان “المرحلة الانتقالية التي سيتم تحديدها ستكون باتفاق سياسي لكون الدستور لم يشر اليها وان الانتخابات المبكرة..

لايمكن تحديدها مالم ينشر القانون في الجريدة الرسمية”، مبينا أن “نشره متوقف على استكمال الملاحق التي كلفت بها لجنة نيابية وحكومية لتحديد عدد الاقضية والنواحي , فضلا عن وجوب وجود استقرار امني وسياسي”.