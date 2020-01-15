أدوية سامراء تحقق زيادة في مبيعاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي

الزوراء تجهز المستشفيات بسائل واسطوانات الأوكسجين الطبي

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تحقيق زيادة في مبيعاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي وبنسبة تطور بلغت (33% ) مقارنة بمبيعاتها في النصف الأول من العام ذاته.

واوضح مدير عام الشركة الصيدلاني عبد الحميد عبد الرحمن محمود ان الشركة تمكنت من تحقيق ارتفاع وزيادة ملحوظة في مبيعاتها بعد ان اتبعت سياسة تسويقية جديدة من خلال متابعة دراسات وبحوث السوق الحديثة والاستقراءات المستمرة للسوق الى جانب وضع خطة تسويقية استطاعت الشركة من خلالها ان تحقق قفزة نوعية أدت الى ارتفاع معدلات المبيعات في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة (33% ) عن مبيعات النصف الاول من العام نفسه .

وبين المدير العام أن قيمة مبيعات الشركة خلال النصف الاول من العام الماضي بلغت (11) مليارا و(39) مليون دينار فيما بلغت في النصف الثاني منه (15) مليارا و(11) مليون دينار.

واكد المدير العام بأن الشركة ستقوم خلال العام الحالي باتخاذ اجراءات عديدة واعتماد سياسات جديدة هدفها مضاعفة الانتاج والمبيعات وتأمين توفير المستحضرات الصيدلانية في السوق المحلية من خلال فتح مراكز تسويقية جديدة ومنح وكالات حصرية لبعض المكاتب العلمية .

على صعيد متصل اوضح مدير عام شركة الزوراء العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس هادي علي طه قيام موقع المنصور التابع للشركة بتجهيز كمية (14900) لتر من سائل الاوكسجين الطبي بنقاوة عالية الى شتى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة اضافة الى تجهيزها باسطوانات غاز الأوكسجين الطبي وبكمية (300) اسطوانة بنقاوة عالية وضمن المواصفات القياسية الخاضعة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية ، مؤكدا استعداد الشركة التام لتجهيز سائل واسطوانات الأوكسجين الطبي وبقية انواع الغازات الصناعية بالكميات المطلوبة وضمن المواصفات القياسية.

من جانبها أعلنـت شركة الزوراء العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن أنشطتها في مجال التجهيز والتدريب .

وأفـاد مدير عام الشركة المهندس هادي علي طه بأن موقع المنصور التابع للشركة يواصل تجهيز مستشفيات وزارة الصحة بسائل الأوكسجين الطبي وبنقاوة عالية تتراوح بين (99,5% الى 99,7%) ، مؤكداً ان الشركة على أتم الأستعداد لتجهيز سائل واسطوانات الأوكسجين الطبي وبقية أنواع الغازات الصناعية بالكميات المطلوبة وضمن المواصفات القياسية المعتمدة .

وأضاف المدير العام بأن الشركة ومن خلال قسم التخطيط والدراسات وبالتعاون مع قسم الإعلام والعلاقات العامة أقامت خلال العام الماضي (15) دورة تدريبية داخل الشركة بمشاركة (481) منتسبا إضافة الى (28) دورة خارج الشركة وبمشاركة (58) منتسبا فضلاً عن مشاركة (5) موظفين في دورة أخرى خارج العراق ، مؤكداً ان الشركة تخطط لإقامة المزيد من الدورات ضمن المنهاج التدريبي للعام الحالي . الى ذلك أعلـن مدير عام شركة ديالى العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس عبد الرسول محمد عارف عن أن شركته قامت خلال شهر كانون الاول من العام الماضي بتجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بمحولة قدرة سعة (16 MVA) ) على وفق العقد المبرم معها ، مبدياً الأستعداد لتلبية جميع الطلبات التي ترد من وزارة الكهرباء أو آية جهة أخرى لتجهيز محولات القدرة ومحولات التوزيع والمقاييس الكهربائية بأنواعها وسعاتها وأطوارها المختلفة والقابلو الضوئي بأنواعه المختلفة .

واشار المدير العام الى ان الشركة أقامت وفي الشهر ذاته ومن خلال شعبة التدريب مجموعة من الدورات التدريبية بشتى الأختصاصات ضمن منهاجها التدريبي للعام الماضي ٢٠١٩ شملت (12) دورة حول عدد من المواضيع المرتبطة بالعملية الإنتاجية والساندة لها أشترك فيها (٩٤) منتسبا من شتى المستويات والأختصاصات فيما تم أشراك (4) من ملاك الشركة المتقدم في ورشة تحديث خطط العمل للعام ٢٠٢٠ والتي أقيمت في مقر وزارة الصناعة والمعادن .