وزير التعليم يلتقي وفدا من الطلبة المتظاهرين ويرفض الاعتداء على المؤسسات التعليمية

نفى اصدار اجراءات إدارية بحق المتغيبين عن الدوام

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بغداد _ الصباح الجديد :

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل مجموعة من الطلبة المتظاهرين امام مبنى الوزارة ببغداد.

وناقش الوزير خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين في الملاك المتقدم للوزارة قرار هيئة الرأي الاخير حول تثبيت التوقيتات الجديدة للتقويم الجامعي والضرورة العلمية التي دعت لاصداره.

وقال الوزير إن الوزارة معنية بتوفير مقومات العملية التعليمية وانجاحها وتحفيز الطلبة على اكمال مشوارهم العلمي للعام الدراسي الحالي في شتى جامعاتهم ، مبينا أن فترة انقطاع الطلبة عن الدراسة ينبغي ان تُعوض عبر استئناف الدوام ووضع الخطط الكفيلة لانجاح السنة الدراسية والعملية التعليمية.

وشدد السهيل على عدم جواز الجامعات الحكومية والأهلية محاسبة الطلبة المتظاهرين في بيان وجهات نظرهم الشخصية بالاحداث السياسية الجارية في البلد، مبديا رفضه اتباع سياسة تقييد الحريات وضرورة تقبل الرأي والرأي الأخر.

واكد اللقاء رفض محاولات الاعتداء على مبنى الوزارة او تشكيلاتها الجامعية لما تمثله من قيمة علمية، فضلا عن التأكيد على أحقية الطلبة التعبير عن ارائهم خارج اسوار الحرم الجامعي واقتصار مهام المؤسسات التعليمية وطاقمها وطلبتها على الجانب العلمي والأكاديمي.

وشكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل الوعي الذي يتمتع به الطلبة وحرصهم على ابقاء الجامعات العراقية بعيدة عن التجاذبات السياسية والتأكيد على استقلاليتها لتمثيلها شخصية معنوية ذات قيمة عليا.

من جانبها نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدارها تعليمات بشأن اتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام بعذر مشروع او بغيره.

واكدت دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة نفيها كل ما أوردته مؤخراً بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة الموقع الرسمي للوزارة لاسيما ما نشر عن اتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام في جامعاتهم بعذر مشروع او بغيره للفترة الماضية ضمن السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وفي السياق ذاته بينت دائرة العلاقات والاعلام حرص الوزارة على مستقبل الطلبة واجتيازهم للعام الدراسي الحالي بنجاح ومن دون معوقات تحول دون اكمال مسيرتهم الدراسية.

ودعت الدائرة وسائل الإعلام الى توخي الدقة في التعامل مع اخبار الوزارة والتعاطي مع الانباء والبيانات الصادرة عن الموقع الرسمي للوزارة حصرا.