الفتح: تكليف رئيس الوزراء سيعلن الأسبوع المقبل وعبد المهدي بعيد عنه

بغداد ـ الصباح الجديد :

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الثلاثاء , ان قضية حسم تسمية رئيس وزراء جديد قد وصلت الى نهايتها وان التكليف سيعلن الأسبوع وعبد المهدي بعيد عن التكليف, مشيرا الى ان القوى الشيعية تجري مشاورات مع الكرد والسنة لغرض دعم المرشح المقبل .

وقال جابر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” اجتماعات ولقاءات القوى الشيعية خلال الأسبوع الحالي كانت مكثفة لحسم قضية تسمية رئيس وزراء خلفا لعبد المهدي ” , كاشفا عن أن “الاجتماعات افضت الى اختيار مجموعة من الأسماء روعي فيها مقبولية الجميع بما فيهم المحتجون ” . وأضاف ان “القوى الشيعية بدأت بعرض تلك الأسماء على القوى السياسية من المكونين السني والكردي للحصول على دعم شخصية محددة تتفق عليها جميع الأطراف”, مشيرا الى ان “قوى تحالف الفتح ليست مجمعة على تجديد الثقة لعادل عبد المهدي وانه بعيد عن التكليف”.