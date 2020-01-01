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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • المالية النيابية: رواتب 2020 ستتجاوز الـ 52 تريليون دينار

المالية النيابية: رواتب 2020 ستتجاوز الـ 52 تريليون دينار

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد
قال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد سليمان الصفار، امس الاربعاء، ان البلاد سوف تحتاج الى 52 تريليـون دينار من اجل تغطية رواتب الموظفين في 2020، لافتا الى ان كميات النفـط المصـدر تتحاوز ما مخطط له فـي الموازنـة وبالتالـي سيتـم الاستفـادة من فارق الكميات المصدر وفارق الاسعـار المحـددة فـي الموازنة في تغطية العجز واعداد موازنة تكميلية.
وقال الصفار في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “المشرع غالبا ما ينظر للاسوأ في اعداد الموازنة وتحديد العجز الحاصل فيها، حيث ان كل ما يذكر من رقم يتعلق بالعجز فهو رقم مخفض، حيث سيتم الاستفادة من فارق سعر بيع النفط باعداد موازنة تكميلية”.
واضاف ان “كمية النفط المحددة للتصدير في الموازنة بلغت 3 ملايين و800 الف برميل في حين ان النفط المصدر اكثر من هذه الكمية، ماسيوفر مبالغ كبيرة للعراق يستفيد منها في تقليل نسبة العجز اضافة الى انشاء موازنة تكميلية ايضا”.
واوضح ان “الرواتب بلغت في العام الماضي 38 تريليون دينار في حين ستتجاوز في 2020 الـ 52 تريليون دينار، في حين ان العراق سيمضي بموازنة 1\12 لحين اقرار الموازنة الجديدة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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