أبرز الأحداث الفنية للعام 2019

مسلسل «عروس بيروت» حقق نجاحاً واسعاً

متابعة الصباح الجديد :

مرّ عام 2019 حاملاً في طياته إنجازات فنية ضخمة إذ انتشرت خلاله أعمال الفنانين في كل الوطن العربي برغم الأحداث الأمنية والأوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها المنطقة العربية، لتبقى الفنون على اختلافها وتفاصيل حياة النجوم الفنية والشخصية الشغل الشاغل للجمهور العربي.

حيث شهدت الدراما التلفزيونية العربية في لبنان وسوريا العام الماضي طفرة في الأعمال التي لاقت نجاحاً كبيراً في كل أنحاء العالم العربي، فقد حققت نادين نسيب نجيم نجاحاً في مسلسل «خمسة ونص» الذي عُرض في رمضان 2019 وكان بوابة عبورها الى مصر «هوليوود الشرق» مع زميليها الفنانين قصي الخولي ومعتصم النهار. وحصدت أغنية «يا بتفكر يا بتحس» لشيرين عبدالوهاب نجاحاً باهراً، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تغنّي فيها باللهجة اللبنانية.

وتألقت تقلا شمعون في مسلسل «عروس بيروت» والذي حقق نجاحاً واسعاً، وشهد على صعود كارمن بصيبص.

أما سيرين عبدالنور فكانت لافتة عودتها الى التألق في عام 2019 بعد غياب قسري لظروف خارجة عن إرادتها، فشاركت في مسلسل «الهيبة – الحصاد» الى جانب تيم حسن ومنى واصف وغيرهما، وحققت من خلاله انتشاراً واسعاً، وشاركت أيضاً في مسلسل «الديفا» الذي يُعرض على منصة Shahid. Net،

كما أحيّت سيرين عدداً من الحفلات، وودّعت العام الماضي بمصالحتها مع نادين نسيب نجيم وماغي بو غصن.

قدّمت ماغي بو غصن مسلسلاً ناجحاً في رمضان الماضي بعنوان «بروفا» مع أحمد فهمي، وكان لافتاً الصلح الذي عقدته بين مجموعة من الممثلات اللبنانيات. وفي عام 2019 تعرّضت ماغي لأزمة صحية وخضعت لعملية جراحية في الرأس تكلّلت بالنجاح.

وفي عام 2019 نجح أيضاً المسلسل اللبناني «ثورة الفلاحين» من بطولة وسام حنا وإيميه صيّاح وباسم مغنية ومجموعة كبيرة من نجوم الشاشة اللبنانية، وقد عرض هذا العمل على منصة «نتفلكس» العالمية.

أما عادل كرم فقد قدّم مع أمل بوشوشة مسلسلاً ناجحاً من إنتاج «صبّاح للإعلام» بعنوان «دولار» وعُرض على منصة «نتفلكس» العالمية.

وفي سوريا برزت ثلاثة مسلسلات هي: «مسافة أمان» من بطولة كاريس بشار وقيس الشيخ نجيب وسلافة معمار، «دقيقة صمت» من بطولة عابد فهد وستيفاني صليبا، و»سلاسل ذهب» من بطولة كاريس بشار وشكران مرتجى وديما بياعة، وحققت هذه الأعمال نجاحاً مميزاً في رمضان 2019 بعد التراجع الذي شهدته الدراما السورية في سنوات الحرب.

في السينمـا

في مجال السينما تمّ تكريم المخرجة اللبنانية نادين لبكي في مهرجان القاهرة السينمائي، وكانت لافتة مشاركتها في لجنة «نظرة ما» في مهرجان «كان» 2019، كما رُشّح فيلمها «كفرناحوم» للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الأوسكار السينمائي في هوليوود، بعدما نال إعجاب كل من شاهده، ويعد هذا الترشيح حدثاً سينمائياً بارزاً في العام 2019 للبنان.

أما المخرج سعيد الماروق فأخرج ثاني فيلم سينمائي مصري بعنوان «الفلوس» من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي، وفي أثناء التصوير توفي الفنان عزت أبو عوف، ما اضطر شركة الإنتاج الى إلغاء مشاهده والاستعانة بالممثل اللبناني كميل سلامة ليصوّر الدور، وبدأ عرض الفيلم في دور السينما المصرية في 25 كانون الأول/ديسمبر 2019.

وفي سوريا افتتحت ماغي بو غصن عرض فيلمها Time Out في Cinema City وسط حضور جماهيري كثيف، وما يزال عرض الفيلم مستمراً الى اليوم، ويعد عرض الفيلم السوري «الحبل السري» للمخرج الليث حجو في دار الأوبرا السورية حدثاً مهماً بعدما حصد الفيلم جوائز وتكريمات عالمية وعربية في عدد من المهرجانات السينمائية.

وداعاً المخرج سيمون اسمر

بعد معاناة طويلة مع المرض توفي المخرج سيمون اسمر في ١١ ايلول / سبتمبر 2019 وقد عانى صانع النجوم من مرض عضال انهى حياته بصمت. وكان لافتاً غياب عدد كبير من النجوم عن جنازته فبدا الموجودون داخل صالة الكنيسة خال من معظم الذين اسهم اسمر في اكتشاف موهبتهم واطلقهم في برنامج « ستديو الفن» من السبيعينات الى بداية الالفية الثالثة . وقد قالت عنه نجوى كرم يوم وفاته ان الفن غدار وانتظرت ان يكون عدد الموجودين في وداع المخرج الكبير وكل الذين تعاملوا معه في عمله اما راغب علامة فقال انه احد ابرز الذين اكتشفوا موهبته . اذعاش سبمون اسمر وسط ضجيج الاعلام والفن لكن غادر هذه الحياة بانطباع واضح ان الفن غدار.