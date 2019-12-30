اليونسيف تكشف عن 20 الف طفل عراقي يتعرضون لانتهاكات حقوق الانسان

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونیسیف”، الأثنین 30 كانون الأول 2019 ،أنھا وثقت أكثر من 10 آلاف انتھاكا ضد الأطفال في بلدان مختلفة من العالم خلال النصف الأول من عام 2019 ،مقابل توثیق أكثر من 24 ألف انتھاك خلال عام 2018 بأكمله.

وقال المنظمة في بیان اطلعت علیه المسلة، إنھا “احصت ما يقارب 28 ألف طفل من أكثر من 60 دولة مختلفة ، من بینھم ما يقارب 20 الف طفل من العراق، لا يزالون محاصرين، ويتعرضون لانتھاك حقوق الانسان”.

وأضاف البیان أن “الانتھاكات التي وثقتھا الیونیسیف بحق الأطفال، شملت القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف وحرمان وصول المساعدات الإنسانیة وتجنید الأطفال والھجمات على المدارس والمستشفیات”، مشیرا إلى أن “عدد البلدان التي تعاني من النزاعات ھو الأعلى في ھذا العام منذ اعتماد اتفاقیة حقوق الطفل سنة 1989.”

وتابعت منظمة الیونیسیف في بیانھا، أن “أكثر من 170 إلف انتھاك لحقوق الطفل خلال العقد الأخیر (2010-2019 (اَي بمعدل45 انتھاكا يومیا”.

واشار إلى أن “أمثلة عديدة لأكثر ھذه الانتھاكات دموية وقسوة بحق الأطفال خلال العام الحالي”، لافتا إلى أن “العنف والتشرد والظروف الشتوية القاسیة للغاية في شمال وشرق سوريا في كانون ثان الماضي أدت إلى مقتل 32 طفلاً على الأقل”.

ودعا بیان الیونیسف “جمیع الأطراف المتحاربة إلى التقید بالتزاماتھا بموجب القانون الدولي ووضع حد فوري للانتھاكات ضد الأطفال واستھداف البنیة التحتیة المدنیة، بما في ذلك المدارس والمستشفیات والبنیة التحتیة للمیاه”.

كما دعت الدول ذات النفوذ على أطراف النزاع إلى استخدام ھذا التأثیر لحماية الأطفال