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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الأعمال الشعرية الكاملة لـ«أديب كمال الدين»

ثقافة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
عن منشورات ضفاف في بيروت، صدر المجلد السادس من الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر العراقي المغترب أديب كمال الدين. ويضم المجلد خمس مجموعات شعرية للشاعر. ومما جاء في المجلد:
الآخر الذي هو أنا
قصيدة عن الحديقة
لم تكن
ملك الحروف غير السعيد
دموع كلكامش
آلن ديلون
التعساء
شهريار وشهرزاد
هاملت مات منتحرا
زها حديد
فيس بوك
شوبان والبحر
الطلقة الأولى
وفي فتنة الحرب:
لقطات من فلم رعب طويل
حياتي حياتي
القهقهة
مراجعة طبية
الاحتراف لا يليق بالشعراء
وأديب كمال الدين شاعر عراقي، ولد عام 1953م في محافظة بابل، تخرج من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد عام 1976م، وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد، كما حصل على بكالوريوس في الأدب إنجليزي عام 1999م من كلية اللغات بجامعة بغداد، وعلى دبلوم الترجمة الفورية من المعهد التقني لولاية جنوب أستراليا عام 2005م.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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