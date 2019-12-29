الأعمال الشعرية الكاملة لـ«أديب كمال الدين»

بغداد ـ الصباح الجديد:

عن منشورات ضفاف في بيروت، صدر المجلد السادس من الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر العراقي المغترب أديب كمال الدين. ويضم المجلد خمس مجموعات شعرية للشاعر. ومما جاء في المجلد:

الآخر الذي هو أنا

قصيدة عن الحديقة

لم تكن

ملك الحروف غير السعيد

دموع كلكامش

آلن ديلون

التعساء

شهريار وشهرزاد

هاملت مات منتحرا

زها حديد

فيس بوك

شوبان والبحر

الطلقة الأولى

وفي فتنة الحرب:

لقطات من فلم رعب طويل

حياتي حياتي

القهقهة

مراجعة طبية

الاحتراف لا يليق بالشعراء

وأديب كمال الدين شاعر عراقي، ولد عام 1953م في محافظة بابل، تخرج من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد عام 1976م، وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد، كما حصل على بكالوريوس في الأدب إنجليزي عام 1999م من كلية اللغات بجامعة بغداد، وعلى دبلوم الترجمة الفورية من المعهد التقني لولاية جنوب أستراليا عام 2005م.