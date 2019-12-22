ميسي يحفظ ماء وجه الليجا في جوائز دبي جلوب سوكر

مدريد ـ وكالات:

أيام تفصلنا عن حفل جوائز دبي جلوب سوكر العالمية، المقرر عقده في يوم 29 كانون الأول، بمدينة دبي.. ومع احتفالها بالنسخة الـ11، تعد دبي جلوب سوكر، جزءًا مهما من جوائز كرة القدم الكبرى، إلى جانب جائزة الكرة الذهبية «بالون دور»، و جوائز الفيفا للأفضل كرويًا.

ويحمل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة، لواء الدوري الإسباني «لا ليجا» في الحفل، إذ يُنافس على جائزتي أفضل لاعب في العالم، وأسطورة دوري الأبطال.

ويعد ميسي حاليًا النجم الأوحد في الليجا، بعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد سابقًا، إلى يوفنتوس.. ويُنافس ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم بجوائز دبي جلوب سوكر، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح (ليفربول). ويعتبر ميسي من أقوى المُرشحين للفوز بالجائزة، لا سيما بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع البلوجرانا، حيث توج هدافا لليجا وحقق اللقب مع البارسا، كما كان هدافا لدوري أبطال أوروبا، رغم أنه ودع البطولة من نصف النهائي أمام ليفربول.

وفي الليجا، أحرز ميسي 36 هدفًا وصنع 15 أخرى في 34 مباراة لعبها، فيما سجل 12 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 10 مباريات فقط بدوري الأبطال.. وسيطر ميسي على كل الجوائز الفردية لهذا العام، إذ حقق الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وأفضل لاعب في الليجا وهداف البطولة، وجائزة «ذا بيست» كأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول.

أما الجائزة الجديدة «أسطورة دوري الأبطال»، فتُقدم لأفضل لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، وتم اختيار 7 مرشحين معاصرين، من قبل لجنة التحكيم الخاصة بجوائز دبي جلوب سوكر 2019، التي تضم مجموعة من الخبراء البارزين في كرة القدم، ومنهم فابيو كابيلو وأنطونيو كونتي وإريك أبيدال وديكو ومارشيلو ليبي ولويس فيجو.

وتضم قائمة المرشحين للجائزة: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وكلارنس سيدورف، لاعب ريال مدريد وميلان السابق، وباولو مالديني، مدافع ميلان السابق، وإيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق، وتشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق، مدرب السد القطري الحالي، وأندرياس إنييستا لاعب برشلونة السابق.

وتعد أسهم ميسي مرتفعة أيضا في الفوز بالجائزة، حيث لعب خلال مسيرته 140 مباراة في ذات الأذنين وسجل 114 هدفًا، وهو الهداف الثاني في تاريخ البطولة، وصنع 34 أخرى، ورفع الكأس 4 مرات بقميص البلوجرانا.