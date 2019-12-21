اليوم.. يوفنتوس يواجه لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

يضيف اللقاء ملعب جامعة الملك سعود في الرياض

العواصم ـ وكالات:

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة البيانكونيري المسافرة إلى السعودية، لخوض مباراة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، مساء اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود.

وحرص ساري على استدعاء جميع لاعبي السيدة العجوز لقائمة المباراة، بما فيهم قائد الفريق جورجيو كيلليني، والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل مباراة نابولي بالجولة الثانية للكالتشيو، بالإضافة إلى تشيزني وأليكس ساندرو.

وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالى: لحراسة المرمى: تشيزني – بوفون – بينزوليو.. وفي الدفاع: دي تشيليو – كيلليني – دي ليخت – ساندرو – دانيلو – بونوتشي – روجاني – ديمريل.. وفي الوسط: بيانيتش – رامسي – ماتويدي – إيمري كان – رابيو – بينتانكور.. وفي خط الهجوم: رونالدو – ديبالا – كوستا – كوادرادو – بياتسا – هيجواين – بيرنارديسكي.. ويخوض يوفنتوس لقاء السوبر بصفته بطلًا للكالتشيو، في حين يعتبر لاتسيو بطلًا للكأس.

إلى ذلك، شدد سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو، على أهمية إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي بالسعودية، ومساهمتها بشكل مميز في التعريف بالكرة الإيطالية، مبديا سعادته الكبيرة بالوجود في المملكة.

ويستعد لاتسيو لملاقاة نظيره يوفنتوس مساء اليوم، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في مباراة مرتقبة على كأس السوبر الإيطالي.. وقال إنزاجي في تصريحات تلفزيونية: «سعيد بوجودي هنا في السعودية، وبإقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي بالرياض، فهذا يساهم بشكل ممتاز في التعريف بكرة القدم الإيطالية وانتشارها بالصورة المنتظرة».

وأضاف: «أمر جيد للأندية الإيطالية بشكل عام، وفرصة لكي يتعرف الناس على جودة كرة القدم الإيطالية والدوري الإيطالي، وقد لعبنا السنة الماضية بجدة، وسنلعب هذه السنة بالرياض، وبالطبع نطمح لتأكيد أفضليتنا على يوفنتوس هذا الموسم».

وبدوره تحدث أنجيلو بيروتزي مدير نادي لاتسيو، عن زيارته للسعودية وخوض مباراة السوبر الإيطالي، بقوله: «هذا الحدث يوسع آفاق جديدة ودولية، نحاول الاستمرار في هذا المسار وتوسيع علامتنا التجارية».وواصل: «عندما تذهب لعوالم جديدة ستجد ثقافات جديدة مختلفة ومواقف مختلفة، نأمل أن نشاهد مباراة رائعة لإرضاء متذوقي كرة القدم العرب».

يجهز نادي يوفنتوس الإيطالي مفاجأة لعشاقه في الوطن العربي، بعدما أعلن عن إصدار أول قميص كرة قدم في العالم تظهر عليه كتابات بالخط العربي العريق، من تصميم الخطاط السعودي المغربي الشهير، شاكر كاشغري.. ويحتفي القميص الذي يصدر في نسخة محدودة بالفن التقليدي، ويعتبر احتفالاً باللغة العربية، بالتعاون مع شركة الملابس العالمية «أديداس».

كما يحتفي القميص بواحد من أكثر أندية كرة القدم في العالم تنوعًا، حيث يضم الفريق الأول لاعبين من 14 جنسية مختلفة من أنحاء أوروبا وأميركا الجنوبية.. وسوف تكتب كلمة «يوفنتوس» بالخط العربي الكلاسيكي في تصميم فني داخل أرقام اللاعبين على القمصان مع اسم كل لاعب باللغة العربية أيضًا.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في العالم أيضًا، سيكون بمقدور عشاق كرة القدم في السعودية شراء قميص يوفنتوس بالخط العربي والتصميم الخاص في المدة ما بين 20 و31 كانون أول الجاري، في متاجر adidas في الرياض وجدة.. وقال الفنان شاكر كاشغري: «للثقافة العربية جذورها الضاربة في الفخر والشغف، وهي نفس القيم التي توحد أندية كرة القدم ولاعبيها وعشاقها في أنحاء المعمورة».

وأضاف «الخط واحد من أقدم التقاليد العربية، بينما يتسع تأثير كرة القدم في مجتمعنا – وهذا التصميم يجمع الاثنين معًا. ولنادي يوفنتوس تاريخ عريق مع الثقافة، لذا فما من طريقة أفضل من الفن التقليدي للاحتفاء بذلك».

ومن المقرر أن يظهر القميص خلال مباراة كأس السوبر الإيطالية التي تقام اليوم الاحد الموافق 22 كانون أول الجاري في الرياض، والتي تجمع يوفنتوس بطل الكالتشيو، بنظيره لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا.. ويسعى يوفنتوس، الذي يضم نجومًا من بينهم باولو ديبالا وماتياس دي ليخت وكريستيانو رونالدو، للحفاظ على لقب السوبر الإيطالي الذي حصل عليه الموسم الماضي على ملعب جامعة الملك عبد الله في جدة.

ويقول جورجيو ريتشي، مدير العوائد في يوفنتوس: «من خلال هذا الاختيار نريد أن نحتفي بشكل الفن التقليدي. وبذلك يثبت يوفنتوس مرة أخرى أنه قريب من عشاقه ومشجعيه في كل أنحاء العالم».

وتابع «في حين يؤكد إدهاشهم بقميص يلبس مرة واحدة استعدادنا لاستكشاف آفاق جديدة. وأعتقد أن التعاون مع الفنان العظيم، شاكر كاشغري، يجعل ظهورًا مهمًا مثل كأس السوبر الإيطالية أكثر خصوصية».