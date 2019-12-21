شرطة العراق تعلن تشكيل لجنة تحقيق بشأن مقتل ناشط مدني

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار في العراق، اليوم، تشكيل لجنة تحقيق بشأن حادثة اغتيال الناشط علي محمد مكطوف.

وقالت القيادة، في بيان صحفي “إن قائد شرطة ذي قار العميد الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي أمر بتشكيل لجنة تحقيق من ضباط الشرطة المختصين، للتحقيق بمقتل الشاب علي محمد مكطوف أمس الأول الجمعة على أيدي مجهولين”.

وكان مصدر أمني عراقي، أفاد أمس الجمعة، باغتيال الناشط المدني علي العصمي، وسط الناصرية في محافظة ذي قار العراقية.

وتشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي تظاهرات حاشدة في الشارع، احتجاجا على البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية وتطالب بتغيير جذري في الحياة السياسية بالبلاد، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل المئات من المتظاهرين وإصابة الآلاف منهم خلال المواجهات مع قوات الأمن.. كما شهدت سلسلة من عمليات الاغتيال لناشطين من الحراك.