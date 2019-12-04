حسين سعيد ينال اتحاد كأس الخليج

الدوحة ـ وكالات:

نال نجم الكرة العراقية السابق، حسين سعيد، رئيس اتحاد الكرة المركزي السابق، تكريم اتحاد كاس الخليج ضمن حفل اقيم في العاصمة القطرية الدوحة أول أمس، اذ كرم اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، 5 شخصيات خلال حفل بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش بطولة (خليجي 24).. وكرم رئيس الاتحاد القطري، ورئيس اتحاد كأس الخليج، حمد بن خليفة، 4 نجوم سابقين، هم: حسين سعيد من العراق، وبشار عبد الله من الكويت، ومحمد ربيع من عمان، والمرحوم محمود صوفي من قطر.وهذا بالإضافة إلى الإداري أحمد أبو العينين، نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، الذي شارك في تنظيم بطولات الخليج، من نسختها الأولى واستمر إلى الآن.

وجاء التكريم وفق ما قدمه اللاعبون من خدمات كبيرة، في بطولات الخليج، ولما حققوه من إنجازات.