ثلاث روايات تفوز بجائزة فهد إسماعيل فهد

الصباح الجديد _ وكالات:

أعلنت «دار العين للنشر» ضمن فعاليات «معرض الكويت الدولي للكتاب» عن نتيجة الدورة الأولى لجائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية القصيرة، وفاز بالجائزة كل من البحرينية تقوى محمد جواد عن رواية (فوبيا الوجوه) والفلسطينية عبلة غسان جابر عن روايتها (سلام بتوقيت الحرب) والمغربي محمد سعيد أحجيوج عن روايته (ليل طنجة).

جاء الإعلان عن الفائزين خلال حفل أقيم على هامش الدورة الرابعة والأربعين لمعرض الكويت الدولي للكتاب بحضور الكاتب الكويتي طالب الرفاعي والمصرية فاطمة البودي مديرة دار العين للنشر والكويتية إقبال العثيمين رئيسة لجنة التحكيم.

وقالت فاطمة البودي «هذه الجائزة دافعها الحب والتقدير الشديدين لإسماعيل فهد إسماعيل ومنجزه الأدبي».

وأضافت «أعمال لجنة التحكيم استغرقت وقتا طويلا بسبب العدد الكبير من المشاركات، ولولا تأخر حصولنا على النتيجة لكان معنا اليوم الفائزين هنا في هذا الحفل».

وأشارت إلى أن أمانة الجائزة ستستضيف الفائزين الثلاثة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في 2020 وسيتسلمون جائزتهم هناك.

يذكر أن معرض الكويت الدولي للكتاب انطلق الاربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني ويستمر حتى نهاية الشهر، مع 500 ألف عنوان كتاب من 30 دولة، وندوات ومحاضرات وورش عمل وأمسيات شعرية وعروضا مرئية وأنشطة للأطفال ومعارض فنية ومسابقات لأندية القراءة.