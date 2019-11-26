  • الثلاثاء , 26 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • يونس محمود ضمن قائمة سفراء مونديال قطر 2022

يونس محمود ضمن قائمة سفراء مونديال قطر 2022

رياضة
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الدوحة ـ وكالات:
اعلنت اللجنة العليا للمشاريع والارث في قطر، عن قائمة اللاعبين الذين سيكونون سفراء لكأس العالم 2022 في قطر.واختارت اللجنة كل من: علي الحبسي، مبارك مصطفى، إبراهيم خلفان، عادل خميس، أحمد خليل، خالد سلمان، محمد أبوتريكة، يونس محمود، بدر المطوع، وائل جمعة.
وستحتضن قطر بطولة كأس العالم عام 2022 وهي المرة الاولى التي تقام فيها البطولة على ارض عربية.. ويعد محمود احد اساطير الكرة العراقية واستطاع ان يقود اسود الرافدين للتويج بكأس آسيا 2007.
يذكر ان برنامج اللجنة يضم أيضاً الإسباني تشافي هيرنانديز، والكاميروني صامويل إيتو، والبرازيلي كافو، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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