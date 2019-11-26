  • الثلاثاء , 26 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • نائبة بالنصر: سياسيون فاسدون يحاولون ركوب موجة التظاهرات

نائبة بالنصر: سياسيون فاسدون يحاولون ركوب موجة التظاهرات

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اتهمت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت امس الثلاثاء “سياسيين فاسدين” بمحاولة ركوب موجة التظاهرات عبر وسائل اعلام يملكونها ليغطوا على ملفات فساد متورطين بها, مشيرة الى ان القضاء العراقي لن يغفل عن أي ملف فساد.
وقالت جودت في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الشعب العراقي مازالت ذاكرته تحمل صورة استجواب وزير الدفاع السابق خالد العبيدي والسجال الذي دار بينه وبين النائب محمد الكربولي بشان فضح الأول للأخير بمحاولات ابتزازه للاستحواذ على عقود تقدر بمئات الملايين من الدولارات”.
وأضافت ان “العديد من السياسين الفاسدين ممن يملكون وسائل اعلام مرئية دخلوا على خط التظاهرات للتغطية على فسادهم وهم بالاصل جزء من الفساد الذي استشرى بشكل واسع خلال العقود الماضية”، مؤكدة أن “القضاء العراقي سوف لن يغفل بالمستقبل أي ملف فساد مهما حاولوا لبوس اقنعة توحي بانهم داعمين للإصلاح”.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من السياسيين حاولوا خلال الفترة الماضية “ركوب موجة التظاهرات” من خلال تأجيج الأوضاع عبر وسائل الإعلام والفضائيات التي تمولها احزابهم.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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