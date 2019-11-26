“لعراق السلام ننشد” ..كرنفال موسيقي في دائرة الفنون الموسيقية

سمير خليل

برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الامير الحمداني اقامت دائرة الفنون الموسيقية وتنفيذا لمنهاجها الثقافي والفني احتفالية بعنوان “لعراق السلام ننشد” تخللتها مجموعة من الاناشيد تغنت بحب العراق ارضا وشعبا بمشاركة نخبة من الفنانين، وتضمن منهاج الاحتفالية الاناشيد التالية: (خلي انشد حزمنه) كلمات الشاعر عدنان هادي ألحان زياد الامير بصوت الفنان سيف سعد ، و(بردا وسلاما ) للشاعر بشير العبودي وألحان علي خصاف وغناء حسين جبار، و(فدوة لايده) كلمات عدنان هادي وألحان زياد الامير وأداء المطربة اديبة ، ونشيد (سلاما) لشاعر العراق الراحل محمد مهدي الجواهري ألحان الفنان سامي نسيم واداء فرقة الانشاد العراقية، و(يادار اهلنة) للشاعر بشير العبودي وألحان علي خصاف غناء غادة واصف، و(عين الله تحرسك ياوطنه) للشاعر كرار العامري ولحن علي خصاف غناء الفنان عامر العلي، و(ماتطيح الراية) للشاعر معن الحلو ألحان وغناء الفنان جاسم حيدر بمصاحبة طلبة وطالبات ثانوية المتميزات ومدرسة نجيب باشا المختلطة في تربية بغداد الرصافة الاولى، وانشودة (يا ارض بلادي) كلمات الشاعر الكبير كريم العراقي الحان وغناء علي سرحان ثم (بغداد ضحكت)للشاعر محمد المحاويلي ألحان علي خصاف غناء فرقة الانشاد العراقية اضافة لموال من كلمات الشاعر حمزة الحلفي اداء الفنان عمار العربي، وكانت مفاجأة الاحتفالية كلمات للشاعر الراحل كاظم اسماعيل الكاطع لحنها علي خصاف وغنتها غادة واصف.

المايسترو علي خصاف قائد الفرقة الفنية تحدث لـ (الصباح الجديد) عن الاحتفالية قائلا: مهرجاننا كان رسالة واضحة باننا ننشد للعراق، نغني للعراق بلدنا العظيم الذي نفرح لفرحه ونحزن لحزنه، ما قدمناه اليوم حصيلة فنية رائعة جدا لملحنين عراقيين كبار وشعراء كبار وكذلك الموسيقيين والفرقة الموسيقية وفرقة الانشاد وكل الذين اسهموا بانجاح الاحتفالية”. ويضيف “ما قدمناه لم يكن سهلا جاء بعد تحضيرات استمرت شهرا كاملا، بروفات، ملحنين كبار، علي سرحان وزياد الامير، الشباب كذلك لم يقصروا، اصوات عراقية شجية اضافة لحضور العنصر النسوي الذي كان متميزا اليوم بأصوات الست اديبة وغادة واصف ونهلة مع الاصوات الشابة سيف سعد وحسين جبار وجاسم حيدر وعامر العلي من مدينة بعقوبة، تشكيلة عراقية جميلة وان شاء الله سنحضر لمهرجانات قادمة مع امنيتنا جميعا بان نقيم مهرجانا في ساحة التحرير كدعم منا، لشعبنا العراقي نغني، للفرح نغني، للجمال نغني، هي رسالة نقدمها للعالم ونقول” هذا هو العراق الذي يحمل كل معاني الحرية والجمال والتألق والامان”.

القادم من ديالى الفنان عامر العلي يعد مشاركته في المهرجان مشاركة وطنية ويضيف: “وجهت لي دعوة للمشاركة في هذا الكرنفال ولم اتردد بقبولها، نغني للعراق، للسلام، شكرا لدائرة الفنون الموسيقية، شكرا للمايسترو علي خصاف الذي لحن اغنيتي (عين الله تحرسك ياوطنه) وهي من كلمات الشاعر كرار العبودي، لدي مشاركات سابقة مع الفنان ياس خضر في مهرجان مؤسسة عيون الذي اقيم في المسرح الوطني وحصلت على درع الابداع وكذلك مع المطربة امل خضير لمؤسسة عيون ايضا، نغني للوطن الجريح، الرحمة لشهدائنا في ساحة التحرير وكل شهدائنا، نتمنى ان يعود عراقنا سالما معافى”.