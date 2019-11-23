نائب الرئيس الأميركي يصل بغداد ومكتب رئيس الوزراء: الزيارة متفق عليها

بغداد – الصباح الجديد:

أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس السبت، أن زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى البلاد متفق عليها مع بغداد.

وذكر بيان للمكتب اطلعت عليه الصباح الجديد، أن ” نائب الرئيس الأميركي قام بزيارة متفق عليها الى العراق، تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية، في اطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة داعش”.

وأضاف البيان “من المتفق عليه ان يقوم بزيارة اربيل أيضا، وقد جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بحدود الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب الرئيس الامريكي، تناول تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك ..



الى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين”.

وكان وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى البلاد في زيارة مفاجئة وغير معلنة.

وهذه هي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط، ما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.