لغرض تعويض الطلبة .. وزارة التربية تدرس إلغاء عطلتين للمدارس

تبرم برتوكولاً مع شركة تركية لتفعيل الرياضة المدرسية

بغداد _ الصباح الجديد :

تـــدرس وزارة الــتــربــيــة مـقـتـرحـاً لإلغاء عطلتين للمدارس.في حين أبرمت برتوكولاً رياضياً مع شركة تركية لتفعيل الرياضة المدرسية .

وقال المـتـحـدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح صحفي، ان “الــوزارة تتابع من خلال المديريات، المدارس الــتــي تـعـطـل فـيـهـا الــــدوام بـسـبـب التظاهرات، من اجل تعويض الطلبة والتلاميذ المنهاج الدراسي بحسب الـخـطـة الـسـنـويـة لـلـعـام الــدراســي 2019 ـــ 2020” مشيراً الى ان الوزارة “تدرس إلـغـاء عطلة يــوم الـسـبـت والعطلة الـربـيـعـيـة {نصف السنة} وهما مــن بــين عـــدة اجــــراءات لتعويض الطلبة والتلاميذ عن ايام تعطيل الــدوام الـتـي رافـقـت أحـداث الـتـظـاهـرات”.

واكــــد ان “هـنـاك مديريات تبنت معالجات للموضوع منها تكثيف المنهاج الـدراسـي من قـبـل المـعـلـمـين والمــدرســين، اضـافـة الــى تـكـثـيـف الـــدروس الـتـوجـيـهـيـة عبر الفضائية التربوية على مدار اليوم لشتى المراحل الدراسية من أجل إيصال المادة العلمية الى الطلبة فـي مـنـازلـهـم”.

واضــاف الـسـعـدون، ان “المـعـالـجـات تـشـمـل أيـضـاً إقـامـة دورات تقوية مجانية في المـدارس، مـن قبل الهيئات التعليمية ضمن سـعـيـهـا لاكــمــال المــنــهــج المــقــرر”.

وحــــذر المــتــحــدث باسم وزارة التربية مـــن “الانـــجـــرار وراء الــشــائــعــات الــتــي تــبــث عـبـر بعض المواقع الالكترونية الوهمية، الـتـي تـسـتـهـدف الـعـمـلـيـة الـتـربـويـة واستغلال الوضع الحالي في البلد، داعـيـاً الطلبة واولــيــاء امـورهـم الـى اعتماد الاخـبـار الخاصة بـالـوزارة من موقعها الالكتروني الرسمي”.

من جانبه، ذكر مدير عام تربية الرصافة الثانية قـاسـم العكيلي في تصريح صحفي، ان “المـديـريـة وهيئة الـــرأي بــالــوزارة نـاقـشـا عــدة خــيــارات لمعالجة مشكلة تعطيل الدوام في المدارس وايجاد بدائل للحد من تأخر العملية التعليمية.

واوضــح ان الـخـيـارات شملت فـي احـد جوانبها الغاء عطلة السبت والعطلة الربيعية، مضيفاً ان هـذه المقترحات مـازالـت قيد الـدراسـة بعد ان تم رفعها الى الجهات العليا.

وفي السياق نفسه، أفاد مدير عام تربية الكرخ الاولـى فـلاح القيسي بـأن اجتماعاً مـوسـعـاً عـقـد مـع مــدراء الاقـسـام بـالمـديـريـة، تم خلاله توجيه ادارات المدارس باعادة الامتحانات الشهرية وتحديد مواعيد جديدة لاجرائها”.

وعلى صعيد متصل أكدت لجنة التربية النيابية، أن تمديد العام الدراسي الحالي بسبب الاحتجاجات وعدم انتظام الدوام لعدة محافظات أمر منحصر بوزارة التربية، فيما بينت أنها تعمل في الوقت الحالي على تمديد العام الدراسي لإكمال المناهج الدراسية المقررة.

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريح لـه إن “ أمر تمديد العام الدراسي الحالي منحصر بوزارة التربية وليس من صلاحيات مجلس النواب”، لافتاً إلى إن “الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات تسببت بعدم انتظام الدوام في المدارس لعدة محافظات”.

وأضاف أن “الوقت المتبقى من العام الدراسي غير كافٍ لإكمال المناهج الدراسية وعلى وجه الخصوص مناهج المراحل المنتهية”، مبينا أن “لجنة التربية النيابية تعمل على تمرير قرار داخل مجلس النواب يلزم وزارة التربية بتمديد العام الدراسي لإكمال المناهج الدراسية المقررة”.

في الوقت ذاته ابرمت المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي بروتكول عمل مشترك مع الجانب التركي ، لفتح آفاق التعاون و تفعيل الرياضة المدرسية والألعاب المختلفة الأخرى ، لافتة الى ان جهود وزيرة التربية الدكتورة سها العلي بك مستمرة لرفد الحركة الرياضية والارتقاء بها الى اعلى المستويات .

وأكد المكتب الإعلامي على اطلاع الوفد العراقي في دولة تركيا على جميع المنشآت والمرافق الرياضية ومدى صلاحياتها لإقامة دورات تدريبية و تحكيمية للمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات والمشرفين الفنيين من كلا الجنسين ، بغية تطوير قدراتهم المهنية بأعلى المستويات ، اذ تم الاتفاق مع مندوب الشركة في العراق السيد رؤوف نوري البسطاملي لهذا الغرض .

من جانب آخر حددت الوزارة الاسبوع الماضي جملة من الضوابط التي تنظم قبول الطلبة بالانتساب للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وافاد المكتب الإعلامي ان المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي / التعليم الثانوي ، الزمت المديريات العامة في جميع المحافظات بأتباع التعليمات الجديدة النافذة لهذا العام ، مشيراً الى قبول الطالب اذا كان مصاباً بإحد الأمراض الخبيثة وكذلك في حالة اصابته بمرض يستوجب تدخلاً جراحياً ومنحهُ اجازة طويلة على أن يُقدم تقارير طبية من اللجان الطبية المتخصصة ، لافتاً الى وجود موافقة على انتساب الطالب اذا كان ولي امرهُ في بعثة خارج القطر .