مجلس النواب الليبي يطلب توضيحا من واشنطن!

الصباح الجديد -وكالات:

طلب مجلس النواب الليبي، في مدينة طبرق، شرقي البلاد، من السلطات في واشنطن توضيحا حول دعوة وزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف هجوم الجيش الليبي بقيادة المشير حفترعلى طرابلس.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري: «نحن طلبنا من السلطات الأمريكية توضيحات حول تصريحات أحد المسؤولين بخصوص وقف هجوم الجيش الوطني على طرابلس».

وأوضح العقوري أن «قرار قيادة الجيش الوطني لتحرير مدينة طرابلس هو نتيجة لفشل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي نص عليه الاتفاق السياسي وهو ما جعل مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس تحت قبضة مجموعات مسلحة، وهو أمر حذرنا منه كثيرا وللأسف دون أن تتلقى تحذيراتنا اهتماما»، موضحا أنه «وفي النهاية تحركت قواتنا المسلحة لتخليص العاصمة ومؤسساتها من قبضة تلك المجموعات التي هيمنت على مقدرات الليبيين وأصبحت حكومة الوفاق نفسها تحت قبضتها».

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، قائد «الجيش الوطني» الليبي، خليفة حفتر، إلى وقف هجومه على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراح المعترف بها دوليا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، بعد زيارة وزيري الخارجية والداخلية لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس لواشنطن، أن الولايات المتحدة تدعو الجيش الوطني الليبي إلى إنهاء هجومه على طرابلس.