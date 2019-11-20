مديرا اعمال تايلور سويفت يمنعانها من أداء اغنياتها

الصباح الجديد – وكالات:

تجدد الخلاف بين النجمة العالمية تايلور سويفت ومديري أعمالها السابقين “سكوتر براون” و”سكوت بورشيتا”، وذلك بعد منعها من اداء بعض اغانيها القديمة، إذ إستحوذا على ألبومات لتايلور من إصدار شركة “بيغ ماشين” للتسجيلات.

وكتبت سويفت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “ليس بيدي حيلة”، مشيرةً إلى أن سكوتر وسكوت واللذين يملكان حقوق ألبوماتها الأولى منعاها من غناء أغانيها القديمة في حفل جوائز الموسيقى الأميركية، والذي من المقرر أن تتسلّم فيه جائزة “نجم العقد”.

وبحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فإن هذا الأمر لن يؤثر فقط على حضورها الحفل، بل سيؤثر على فيلمها الوثائقي عن حياتها المقرّر عرضه على نتفليكس، والذي يجري العمل عليه خلال الثلاث سنوات الماضية، اذ من المقرر أن تغني فيــه أيضـاً أغانيهـا القديمـة.

وأضافت في بيانها: “لم تكن هذه الطريقة التي أردت إطلاعكم بها على هذه الأخبار. فكل ما أريده، أن أغني، ليس أكثر”.