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حقوق الانسان النيابية: رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع سيحالون للمحاكم بسبب قمع المتظاهرين

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي، أمس الثلاثاء، ان رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الداخلية والدفاع سيحالون الى المحاكم بمجرد هدوء الاوضاع بسبب قمع المتظاهرين، في حين اشار الى ان قرارات مجلس النواب لم تتماش مع مطالب المتظاهرين ولا يمكن ان تسهم في اخماد الغضب الشعبي.
وقال الصالحيفي تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري سيحالون الى المحاكم بمجرد هدوء الاوضاع بسبب قمع المتظاهرين”، مبيناً بان “لجنة حقوق الانسان النيابية تسجل جميع الانتهاكات ضد المتظاهرين وسوف تجري محاسبة جميع المتورطين فيها مهما كانت مناصبهم او رتبهم العسكرية”.
واوضح عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، ان “قرارات مجلس النواب التي اتخذها في الجلسات السابقة لم تتماش مع مطالب المتظاهرين ولا يمكن ان تسهم في اخماد الغضب الشعبي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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