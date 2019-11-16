العراق يسرّع الاجراءات لاستيراد الطاقة من الأردن

خطوة تعزز مشروع الربط الكهربائي العربي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مصدر رسمي عراقي، أن الحكومة العراقية وافقت على تسريع التعاقد مع الأردن لاستيراد الطاقة الكهربائية وسد النقص، بموجب عقد لتنفيذ الربط الأردني- العراقي لتغذية العراق بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية بطول خط تقريبي يبلغ 300 كيلو مترا تقدر كلفته بنحو 140 مليون دولار.

وقال المصدر لوكالة «بترا»، بموجب ذلك ستستورد وزارة الكهرباء الطاقة الكهربائية من الأردن لسد النقص الحاصل الذي يحاول العراق توفيره.

من جانبها، أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، أهمية الربط الكهربائي مع العراق في إطار منظومة الربط الكهربائي العربي، بما يعزز العلاقات التجارية ويحقق التكامل الطاقي.

وقالت زواتي، إن «من شأن هذه المشاريع تعزيز الربط الكهربائي العربي في إطار التطلع لسوق عربية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل العربي وخدمة الشعوب العربية».

وأكدت الوزيرة، أهمية مشاريع الربط الكهربائي في خفض الكلف وتشكيل شبكة أمان لجميع الدول المشاركة.

جاءت تصريحات زواتي، تعقيبا على قرار الحكومة العراقية الموافقة على «تسريع التعاقد مع الأردن لاستيراد الطاقة الكهربائية».

وأشادت زواتي، بعلاقات التعاون في مجال الطاقة مع العراق، وبخاصة بعد أن عاد تصدير النفط العراقي عبر الصهاريج للأردن في أيلول 2019.

وأعربت عن أملها بأن يبدأ في القريب تنفيذ شبكة الربط مع جمهورية العراق، واستكمال إجراءات مد أنبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة وتنفيذ باقي مشاريع التعاون الطاقي بين البلدين.

وكان الأردن والعراق اتفقا في تموز الماضي على برنامج زمني لتنفيذ الربط الأردني- العراقي لتغذية العراق بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية في نهاية عام 2021 بطول خط تقريبي يبلغ 300 كيلو مترا تقدر كلفته بنحو 140 مليون دولار.

وكان مجلس الوزراء أقر اخيرا توصية المجلس الوزاري للطاقة بالموافقة على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي – الأردني.