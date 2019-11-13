الحكيم يطالب بالكشف عن الجهات التي تقف وراء الجرائم ضد المتظاهرين ومحاسبتها

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالب عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني الحكومة واجهزتها الامنية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء جرائم اغتيال واختطاف الناشطين والاعلاميين، ومحاسبتها.

وقال الحكيـم في بيـان صحـفي ان حق التعبير عن الرأي هو واحد من ابجديات الانظمة الديمقراطية في العالم، وقد كفل الدستور العراقي هذا الحـق لجميـع المواطنيـن”.

وادان ما يتعرض له بعض الناشطين والاعلاميين من حالات اغتيال واختطاف من جهات مجهولة، مطالبا الحكومة واجهزتها الامنية بالمتابعة الحثيثة لهذا الملف، وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم ومحاسبتها والاعلان بشفافية عن اوامر الاعتقال القضائية الصادرة بحق الاشخاص المتهمين لتفويت الفرصة على الجهات الساعية لاستغلال الظروف الحالية لتنفيذ اجنداتها الخاصة “.