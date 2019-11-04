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  • «تك توك» عراقي يدخل المزاد العالمي وبلاسخارت اقرب الى نوبل

«تك توك» عراقي يدخل المزاد العالمي وبلاسخارت اقرب الى نوبل

منوعات
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متابعة الصباح الجديد :
دخلت الدراجة النارية المعروفة شعبيا بـ»التك توك» الذي أستعملته ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق «جينين هينيس بلاسخارت» سوق المزاد العالمي.
وتوالت العروض لأجل شراء هذا «التك توك» والاحتفاظ به كونه آلة نقل غريبة واستعملت من شخصية دولية وفي مناسبة خاصة هي تظاهرات ساحة التحرير ببغداد.
ويبدو ان هنالك توقفاً في بيعه لكي يصل الى أعلى سعر في السوق العالمية لانه حصل على امتياز زماني ومكاني وشخصي فبلغت شهرته أكثر من شهرة سيارات نجوم هوليود.
أما بالنسبة للمثلة الأممية فأن خطوتها لم يسبقها أي مبدع سياسياً كما فعلت اذ أقدمت على خطوة «التك توك» على الرغم من زحمة المكان والقنابل المسيلة للدموع والجرحى والالاف من المتظاهرين وهذا يؤهلها لأن تكون مرشحة ساخنة لنيل جائزة نوبل للسلام اذ موقفها أكثر شجاعة من موقف نادية مراد التي تم منحها النوبل هذا العام.
كما ان ذلك أهلها « بلاسخارت» للوصول الى منصب الامين العام للأمم المتحدة وهو أعلى منصب في عالم اليوم اضافة الى ان ساحة لتحرير والمتظاهرين والتك توك فتحوا الباب واسعاً أمامها على أوسع ما يكون دولياً.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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