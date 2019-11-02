التعليم تدعو للتقديم على الجامعات والكليات الاهلية للدراستين الصباحية والمسائية

افتتاح قناة المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية

بغداد _ الصباح الجديد :

افق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور قصي السهيل على فتح الاستمارة الالكترونية الخاصة بتقديم خيارات الطلبة الى الجامعات والكليات الاهلية للسنة الدراسية 2020/2019 للدراستين الصباحية والمسائية. وبينت دائرة التعليم الجامعي الاهلي ان استمرار فتح استمارة المعلومات وتوليد الارقام الامتحانية والسرية يكون في المراكز الارشادية في الجامعات الحكومية والمصادقة عليها.

واكدت الدائرة ان استمارة التقديم على الخيارات فتحت لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل.

وحثت دائرة التعليم الجامعي الاهلي الطلبة على الاطلاع على دليل الطالب قبل الشروع بالتقديم.

على صعيد متصل أعلنت وزارة التعليم عن افتتاح قناة المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية ضمن الجامعات والكليات الاهلية . وقالت دائرة التعليم الجامعي الاهلي إن التقديم يقتصر على ذوي الشهداء والأيتام وذوي الدخل المحدود على وفق شروط حددت واعلنت في وقت سابق.

واوضحت الدائرة ان التقديم إلكتروني ولايحتاج الى مراجعة المراكز الإرشادية للتفعيل، مبينة ان المنافسة بين المتقدمين ستكون على الخطة المصادق عليها وهي ٥٪؜ من خطة الاقسام الطبية الطب وطب الأسنان والصيدلة المعلنة ضمن دليل الطالب.