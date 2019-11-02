الصناعة والمعادن توقع اتفاقية للتعاون العلمي والثقافي مع جامعة البصرة للنفط والغاز

ابرمت عقودا لتجهيز ونصب وتشغيل اجهزة وانظمة الكترونية لدوائر الدولة

بغداد _ الصباح الجديد :

وقعت هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن اتفاقية للتعاون العلمي والثقافي مع جامعة البصرة للنفط والغاز.

واوضح مصدر مخول في الهيأة في تصريح للمكتب الاعلامي في الوزارة بأن وفدا من المركز العراقي للتآكل التابع للهيئة قام بزيارة الى جامعة البصرة للنفط والغاز والتقى رئيس الجامعة ، لافتا الى ان وفد الهيئة قدم شرح تفصيلي عن نشاط الهيأة ومراكزها البحثية وبالاخص نشاط مركز التآكل وعرض امكانيته العلمية والاجهزة المختبرية الحديثة والمستلزمات الاخرى المتوفرة فيه حيث اشار مدير مركز التآكل ورئيس الوفد الى ان استحداث المركز جاء بتوجيه من وزير الصناعة الدكتور صالح عبد الله الجبوري لاهميته في اسناد الشركات الانتاجية والمنشآت النفطية والمعادن في مجال التآكل اذ يحضى المركز بدعم مباشر من مدير عام الهيأة فيما رحب رئيس جامعة البصرة بدوره بالزيارة وتطرق الى كليات الجامعة والخطط المستقبلية لتنظيم وتطوير عمل الجامعة مبديا رغبته بالتعاون مع المركز وخصوصا في حقل التآكل والحماية الكاثودية للانابيب والهياكل الحديدية وتنفيذ اعمال مشتركة خاصة التي تخدم الشركات الانتاجية والتنفيذية في محافظة البصرة والتي تشهد نشاط تجاري وصناعي متنامي من خلال المكتب الاستشاري في الجامعة.

وافصح المصدر عن ان المناقشات بين الجانبين اثمرت عن توقيع اتفاقية للتعاون العلمي و الثقافي بين هيأة البحث والتطوير الصناعي/ مركز العراقي للتآكل و جامعة البصرة للنفط والغاز / كلية هندسة النفط والغاز في مجالات الحماية الكاثودية والتدريب واقامة الدورات وورش العمل اضافة الى تطوير المختبرات وتبديل الكتب والمطبوعات العلمية .

ابرمت الشركة العامة للانظمة الالكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عقود تجهيز ونصب وتدريب وتشغيل الاجهزة الالكترونية لصالح شركات وزارة الصناعة وجهات اخرى حكومية خلال شهر تشرين الاول الجاري.

وقال مديرعام الشركة المهندس احمد عبدالله الكعبي في تصريح للمكتب الاعلامي في الوزارة ان الشركة وقعت عقودا مع عدد من شركات الوزارة العامة لتجهيز اجهزة سيبورا وملحقاتها مع اعمال النصب والتشغيل والتدريب كما وقعت عقدا اخر لتجهيز ونصب نظام الارشفة الالكتروني لصالح المديرية العامة لتربية محافظة بغداد/ الكرخ الاولى مع التدريب وصيانة الاجهزة , مبيناً بان مديرية البرمجيات في الشركة انجزت عدد من عقود التراخيص لصالح شركات وزارة الصناعة والمعادن وشركات وزارات الدولة الاخرى.

واشار المدير العام الى ان مديرية البرمجيات في الشركة قامت ايضا بتصنيع عدد من الهويات وباجات دخول السيارات وباجات العقود حيث ان المديرية تعمل بشكل مستمر على تصميم وطباعة شتى انواع الهويات والباجات التي تتميز بخصائص تجعلها صعبة التزوير لكونها تتضمن اعلى مستويات الامان للبيانات مشفرة لايسمح الا للجهات ذات العلاقة بقراءتها فضلا عن احتوائها على رقاقة المعلومات المهمة والخاصة للمستعمل ، لافتاً الى ان الشركة من الشركات السباقة في التعامل مع شتى الجهات والوزارات والشركات وكافة التشكيلات والحريصة على تجهيز افضل واحدث المواد والاجهزة وحسب متطلبات الجهات المستفيدة.