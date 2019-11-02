لماذا نكتب من اليمين إلى اليسار

الصباح الجديد – وكالات:

تعتمد اللغات الغربية على الأبجدية اليونانية واللاتينية، ويتم كتابة كل من هاتين اللغتين من اليسار إلى اليمين.

وتستند لغات مثل العربية والعبرية والفارسية إلى الأبجدية الكنعانية (أجداد الكتابة الفينيقية) التي كانت تكتب من اليمين إلى اليسار.

وافترض المؤرخون أن هذا يرجع إلى الوسائل أو المواد التي كانت متاحة للناس عندما تم اختراع اللغات. فعندما تطورت الأبجدية الكنعانية قبل 1050 عاما قبل الميلاد، كان الناس يكتبون على الحجر فحسب.

وعندما تم ابتكار الأبجدية اليونانية منذ 900 عاما قبل الميلاد، كانت هناك أساليب أخرى معروفة للكتابة مثل جلد الحيوانات و”البردي”.

وهناك نظرية تشرح كيف بدأ الإنسان بالكتابة من اليمين إلى اليسار، ويُزعَم أن الإنسان القديم بدأ الكتابة على لوحات حجرية بهدف التجارة، وقد كان يحمل المطرقة في يده الأقوى (عادةً اليد اليمنى) والإزميل (لاختراق المواد الصلبة والكتابة على الحجر) في يده اليسرى، مما جعل الكتابة من اليمين إلى اليسار أسهل.