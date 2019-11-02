الحلبوسي يتحدث عن تعديلات دستورية بالشراكة مع متظاهرين

بغداد – الصباح الجديد

أعلن رئیس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت 2 تشرين الثاني 2019 ،عن إلتزامه الكامل بالخارطة التي وضعتھا المرجعیة بشأن مطالب المتظاھرين، مؤكدا أن مجلس النواب سیكون في حالة انعقاد دائم للإسراع بتنفیذھا، فیما تعھد بتحقیق مطالب الشعب دون ضغط خارجي ودون فرض إرادات شخصیة أو حزبیة.

المسلة تنشر نص البیان:

أيھا الشعب العراقي الكريم

في ھذه الأيام المصیرية والأحداث المتسارعة في بلدنا العزيز وصیحات الإصلاح المتدفقة من حناجر المتظاھرين في محافظاتنا في ساحات التآخي والإيثار؛ نؤكد التزامنا الكامل بالخارطة التي وضعتھا المرجعیة الرشیدة، التي أثبتت مرة بعد أخرى أنھا صمام أمان للعراق، وعنوان وحدته، والمدافع الأمین عن حقوق جمیع مكوناته، المرجعیة الحكیمة التي نستضيء بھدى توجیھاتھا في الشدائد والملمات بعد الاستعانة با تعالى.

لذا سیكون مجلسكم “مجلس النواب” أيھا الشعب الكريم في حالة انعقاد دائم، يواصل لیله بنھاره؛ من أجل الإسراع بتنفیذ ھذه الخارطة التي نظمت وأكملت مسیرة متطلباتكم بعراق حر وسید ينعم أبناؤه جمیعھم في ظله بالخیر والرفاھیة والأمن والأمان.

سنعمل بجد واجتھاد على إجراء كل التعديلات الدستورية بالشراكة مع ممثلین عن المتظاھرين والنخب و الخبراء والأكاديمیین المحترمین ممن يعیشون الواقع العراقي بتفاصیله؛ لیحددوا مكامن الخلل ومواطن الإصلاح، من أجل تشخیص الخطوات المطلوبة التي توصلنا إلى الإصلاح المنشود.

نعمل كمجلس نواب جمیعا بشكل مكثف ومتواصل من ھذه اللیلة من أجل الشعب ومطالبه، دون ضغط خارجي إقلیمیا كان أو دولیا، ودون فرض إرادات شخصیة أو حزبیة؛ لنعید زھو العراق ومجده، ولنعطي ھذا الجیل فرصته برسم مستقبله، والمساھمة في إصلاحه وبنائه بوحدته وبكلمته