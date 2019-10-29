وزير العمل يعلن حزمة إصلاحات تسهم في النهوض بواقع الشرائح الضعيفة

اكد اهمية توفير التخصيصات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان عن حزمة اصلاحات وحلول وضعتها الوزارة مسبقاً تسهم في النهوض بواقع الشرائح الضعيفة وتتناغم مع مطالب المتظاهرين.

وقال الوزير ان الاصلاحات والحلول التي وضعتها الوزارة ستشمل جميع المحافظات على وفق مبدأ الحرمان والنسبة السكانية المحددة من قبل وزارة التخطيط، لافتاً الى ان تلك الحلول تم دعمها بتخصيصات مالية متوفرة ولا تحتاج الى تخصيصات جديدة.

واضاف وزير العمل ان الحلول صنفت الى ثلاث مراحل عاجلة ومتوسطة واستراتيجية بهدف ايجاد حل لمشكلة البطالة في البلاد من خلال تمكين القطاع الخاص الصناعي والزراعي والخدمي وقطاع الاتصالات بما يؤهله للمنافسة مع المنتج الاجنبي.

واوضح الوزير ان الحلول العاجلة تتضمن منح (150) ألف عاطل من العمل من الذين لا يمتلكون القدرة على العمل راتبا قدره (175 ألف دينار شهرياً) ولمدة ثلاثة اشهر، مشيراً الى ان الوزارة ستعمل خلال مدة الثلاثة اشهر على بناء اكشاك حديثة في مناطق مهمة بالمحافظات توزع بين العاطلين.

وبين ان الحلول المتوسطة تتضمن التأكيد على تطبيق قرار تشغيل نسبة 50 % من العمالة الوطنية الى جانب العمالة الاجنبية في الشركات الاستثمارية والنفطية والتي من المتوقع ان تسهم في تشغيل اكثر من 30 ألف عامل وفقا للمهارات التي تمتلكها العمالة الوطنية، مؤكداً ضرورة معالجة التحديات التي تواجه تطبيق هذا القرار المتمثلة بوجود مكاتب للتشغيل في المحافظات لا تستند الى قاعدة بيانات الوزارة، ومنح سمات دخول عشوائية من دون موافقة الوزارة، فضلاً عن دعم قاعدة بيانات العمالة الاجنبية المثبتة في وزارة العمل.

على صعيد متصل ناقش وزير العمل خلال اجتماع عقده مع المديرين العامين للدوائر الادارية والمالية

والقانونية وهيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة احتياجات الدوائر والهيئات واحتساب النفقات والصرفيات المحددة لكل دائرة.

الاجتماع تناول موضوع التخصيصات المرصودة لهيئة رعاية ذوي الاعاقة واهمية توفير التخصيص المطلوب لشمول هذه الشريحة بخدمات الوزارة، فضلا عن التأكيد على اهمية الشروع في اكمال انجاز مشروع الاستعلامات الالكترونية في كل محافظة لتسهيل مراجعة المواطنين. كما جرى بحث مشروع مركز المعلومات وامكانية اجراء مناقلة من بعض الدوائر لشراء الاجهزة الخاصة بالمركز تمهيدا لانشاء نظام الكتروني موحد للوزارة، كما تم الاتفاق على انجاز الكشوفات الخاصة بمشروع الكيبل الضوئي لربطه بالوزارة.

الى ذلك ترأس وزير العمل اجتماعا لمجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال بحضور اعضاء المجلس وممثلين عن اتحادي الصناعات العراقي ونقابات العمال في العراق، لمناقشة التقرير الخاص بالشركات المتاحة للاستثمار.

وقال الوزير خلال الاجتماع ان الوزارة عقدت سلسلة لقاءات مع وزارة الصناعة لمناقشة موضوع استثمار الشركات خاصة وان هناك شركات لديها خطوط انتاجية حديثة واخرى تحتاج الى تأهيل.

ووجه عبدالزمان بتشكيل لجنة من اعضاء المجلس لاختيار المشاريع ودراسة الجدوى لكل مشروع من ناحية عدد العاملين ومستوى الانتاج والتسويق، وهل هو عقد مشاركة او تأهيل وتطوير لكون الصندوق سيدخل كمستثمر لتلك المشاريع.

واشار الوزير الى ان اللجنة سيقع عليها اجراء زيارات ميدانية للمشاريع مع امكانية الاستعانة بخبرة اتحاد الصناعات وكذلك نقابات العمال ، مؤكدا اهمية تحديد سقف زمني والعمل بخطى سريعة لتحقيق مستويات انتاج عالية.