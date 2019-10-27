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مخادمة يضبط مواجهة الوطني وإيران في البصرة

رياضة
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كوالالمبور ـ وكالات:
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حكام الجولة المقبلة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره الإيراني على ملعب البصرة الدولي في رابع مبارياته بتصفيات المونديال في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.
واناط الاتحاد الآسيوي، مهمة قيادة المباراة الى الحكم الأردني أدهم مخادمة، الذي سيقود احد اصعب الموجهات في التصفيات، خاصة مع حساسية المباراة من حيث موقع الفريقين في المجموعة والاثارة والندية بينهما على مر التأريخ.
وسبق ان قاد مخادمة، مباريات صعبة ومثيرة في بطولات القارة الصفراء، من بينها ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 بين الهلال السعودي و اوراوا الياباني.. والحكم الأردني من مواليد 14 شباط 1987، ومهنته «مهندس مدني» وولد في محافظة اربد شمال الأردن.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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