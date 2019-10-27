أول تعليق من كاظم الساهر على تظاهرات العراق

الصباح الجديد – متابعة:

كتب الفنان كاظم الساهر، تعليقا على التظاهرات التي تشهدها عدد من محافظات العراق عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي مقاطع من اغنيته “سلام عليك”: “سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم”.

الاغنية اثارت الجدل قبل عدة أشهر بعد ان طالب بعض الفنانين والادباء ان تكون النشيد الوطني العراقي، ولم يحسم الجدل لحد الان بشأن الموضوع.

ويشهد العراق موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة “الفساد”.

وما زالت التظاهرات في بغداد تتوسع، اذ بادر يوم امس عدد من طلاب الجامعات والمدارس في التوجه الى ساحة التحرير للوقوف مع المعتصمين هناك، والذين طالبوا جميع الدوائر والمؤسسات الى نصرتهم من خلال اعتصام مدني مفتوح لحين تحقيق مطالبهم، لكن لحد الان لم تتخذ أي مؤسسة موقفا او دورا واضحا.