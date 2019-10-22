صفارة إسكتلندية لمواجهة برشلونة وسلافيا براج

العواصم ـ وكالات:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة سلافيا براج وبرشلونة، بمنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، للحكم الإسكتلندي بوبي مادن.

وذكرت صحيفة «سبورت»، أن الحكم صاحب البالغ من العمر 40 عامًا، سيدير المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، فيما سيعاونه كل من ستيوارت وديفيد روم، بالإضافة للحكم الرابع كيفين كلانسي.

وكشفت الصحيفة عن أن مادن أصيب في عام 2016 بسرطان الغدة الدرقية، والتي أجبرته على الخضوع للعلاج لعدة أشهر ابتعد على إثرها عن التحكيم.. وختمت بأن الحكم الألماني دنيز آيتكين، سيقود صافرة مباراة فالنسيا أمام نظيره ليل الفرنسي. . ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره سلافيا براج، بالمباراة التي ستقام على ملعب إدين أرينا، مساء اليوم.

من جانبه، يستعد فالنسيا الإسباني لمواجهة ليل الفرنسي اليوم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. وخلال مواجهاتهما السابقة فاز فالنسيا 3 مرات وتعادلا في لقاء واحد، وسجل 7 أهداف واستقبل 2 فقط.

ولعب الفريق الإسباني الذي يقوده حاليا ألبرت سيلاديس، مباراتين على ملعب ليل حيث سيحاولا أن يحقق انتصاره الثاني على أرض الخصم الفرنسي، بعدما قام بذلك للمرة الأولى في دور المجموعات من نسخة 2012-2013.

وساهمت نتيجة ذلك اللقاء في عبور الخفافيش لثمن نهائي البطولة حيث تعرض الفريق للإقصاء على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.. وقبلها بأسابيع، كان فالنسيا قد فاز على ليل في ميستايا بهدفين من دون رد في لقاء الذهاب.

وكان الفريقان قد تواجهها من قبل في موسم 2009-2010 بنفس البطولة، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل (1-1) على ملعب ليل، في حين كان الفوز حليف الخفافيش في ميستايا بنتيجة (3-1).