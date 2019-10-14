أدويـة سامراء تحقق مبيعات قرابة 3 مليارات دينار خلال أيلول

بغداد – الصباح الجديد :

كشفت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن بلوغ مبيعاتها قرابة 3 مليارات دينار.وقال مدير عام الشركة عبدالحميد عبدالرحمن السالم في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “مبيعات الشركة خلال شهر ايلول الماضي بلغت (2) مليار و(964) مليون دينار عراقي تمثلت بتجهيز وزارة الصحة بمختلف المستحضرات من الاشربة والحبوب والمراهم والمضادات الحياتية اضافة الى تجهيز المذاخر الاهلية والبيع المباشر عبر مراكز الشركة التسويقية”.

وأشار السالم، إلى “زيادة كبيرة في انتاج الشركة لشهر تشرين الاول، الحالي ماسيثمر عن تحقيق تطور وزيادة ملموسة في المبيعات في نهاية الشهر المذكور من المتوقع ان تتجاوز وتتخطى الارقام المتحققة في شهر ايلول الماضي”.