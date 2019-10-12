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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أستراليا وفيجي ترسلان بعثة لحفظ السلام على الحدود السورية الاسرائيلية

شؤون دولية
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الصباح الجديد ـ وكالات :
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مطلع الأسبوع إن أستراليا وفيجي سترسلان بعثة مشتركة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة متنازع عليها في الشرق الأوسط بحلول الأسبوع المقبل.
ونقلت وسائل الإعلام الأسترالية عن موريسون قوله خلال زيارة لفيجي «سيذهبون إلى هناك الأسبوع المقبل… سيذهب الأستراليون هناك لتدريبهم ودعمهم».
وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان إن نشر القوات في منطقة على الحدود بين إسرائيل وسوريا لا علاقة له «بالأحداث الحالية في شمال شرق سوريا».
وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا في وقت سابق هذا الشهر مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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