مبدئيا.. العراق يضيف النسخة 25 من كأس الخليج

الأسود يواجهون هونغ كونغ في ملعب البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

في خطوة إيجابية، وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، مبدئيا، على طلب العراق بتضييف النسخة ٢٥ من البطولة.وذكر الاتحاد في بيان صحفي أن “رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، الى جانب رؤساء اتحادات الكويت وعمان واليمن، فضلا على قطر، حضر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، الذي عقد مؤخراً ، في العاصمة القطرية الدوحة”.

وقال مسعود، وفقاً للبيان، ان “المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي وافق مبدئيا على طلبنا بتضييف النسخة ٢٥ من البطولة”، مشيرا الى ان “الاتحاد سيتقدم بطلب رسمي في الاجتماع المقبل، الذي سيعقد على هامش انطلاق النسخة٢٤، التي تضيفها الدوحة في السابع والعشرين من شهر تشرين الاول المقبل”.واضاف ان “جميع رؤساء الاتحادات ايدوا، وبشكل كبير، رغبتنا بتضييف النسخة ٢٥ من البطولة، كونه حقا طبيعيا للعراق، لاسيما بعد رفع الحظر عن المباريات الرسمية”.

ونوه مسعود الى ان “الاتحاد، وبالتعاون مع المؤسسات المعنية، سيسعى من اجل انجاح الاستضافة التي تأتي بعد اربعة عقود على الاستضافة الاولى للعراق للبطولة”.

من جانب اخر، سيلعب منتخبنا الوطني مباراته الثانية في التصفيات المزدوجة امام نظيره منتخب هونغ كونغ في الساعة السادسة من مساء يوم 10 من شهر تشرين الأول المقبل في ملعب البصرة الدولي.

وسبق لمنتخبنا ان تعادل في مباراته الاولى امام البحرين بهدف لمثله، لحساب المجموعة الثالثة التي تضم ايضا منتخبات إيران وكمبوديا.

ويقف البحرين في صدارة الترتيب وله 4 نقاط من مباراتين، في حين يأتي إيران ثانيا وله 3 نقاط ثم العراق بنقطة متفوقا على كمبوديا وهونغ كونغ اللذان لهما نقطة واحدة ايضا.