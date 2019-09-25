وزير النقل يعلن المباشرة بتنفيذ مشروع سكة حديد مزدوجة ضمن خط بغداد بصرة

اوعز بتشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء خط سككي من منفذ بدرة

بغداد – الصباح الجديد :

اعلن وزير النقل امس الاربعاء عن المباشرة بتنفيذ مشروع سكة حديد مزدوجه ضمن خط بغداد – بصرة بطول ٤٠ كم يمر بمناطق اليوسفية والمحمودية والاسكنديرية والمسيب.

وقال مكتب الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن الوزير عبد الله لعيبي اكد ميدانياً صباح اليوم الاربعاء على بدء تنفيذ انشاء مشروع سكة حديد مزدوجه ضمن خط بغداد – بصرة بطول ٤٠ كم يمر بمناطق اليوسفية والمحمودية والاسكنديرية والمسيب، ضمن عقد ابرمته الشركة العامة للسكك الحديد العراقية مع الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل لتنفيذ مشروع ازدواجية في قطاع يوسفية – مسيب حيث يمثل المشروع مد خط سكك حديد ملاصق للخط الحالي .

وبين وزير النقل ،ان المشروع يهدف الى زيادة الطاقة الاستيعابية من ٢٤ رحلة الى ٤٨ رحلة ضمن خط بغداد – بصرة ) ليكون الخط متوازيا للخط السابق سيما وان هذا الخط يمر باغلب المحافظات الجنوبية ذات الكثافة السكانية العالية لتخيفف الزخم الحاصل على السكه القديم الذي تشهد رحلات مستمرة على مدار الساعة خلال المناسبات والزيارات المليونية .

واضاف الوزير ان المشروع سيحقق طفرة نوعية على صعيد النقل السككي بين بغداد والمحافظات الجنوبية وتعتبر هذه البادرة الاولى من نوعها بانشاء خط مزدوج في عموم البلاد .

كما تحدث وزير النقل عن زيارته ل‍جمهورية الصين الشعبية وما وجده من تقدم في مجالات النقل وسبل تحويل ذلك التقدم بما يلائم والأجواء المهنية والعملية في العراق .

كما اعلنت وزارة النقل ان الوزير اوعز بتشكيل فريق عمل لدراسة إمكانية إنشاء خط سككي من منفذ بدرة وربطه بشكل مباشر بشبكة خطوط السكة العراقية الحالية والمستقبلية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه «ما أن وصل بغداد قادماً من الصين، وزير النقل يعقد اجتماعاً موسعاً مع ادارة السكك الحديد في المحطة العالمية ويوعز بتشكيل فريق عمل لزيارة محافطة واسط بناءً على طلب محافظها لدراسة إمكانية إنشاء خط سككي من منفذ بدره على الحدود الايرانية العراقية وربطه بشكل مباشر بشبكة خطوط السكة العراقية الحالية والمستقبلية لتفعيل عملية نقل الزائرين».

وأكد وزير النقل بحسب البيان، «أهمية إعداد المخططات اللازمة لاستملاك الأراضي للمشاريع الاستراتيجية وكذلك الاهتمام الخاص بمد خط سكة بصرة فاو والمباشرة بإعداد خطة الاستثمارية لعام 2020 من الان»، مشيراً الى «وجود الدعم اللازم من قبل الحكومة والوزارة لزيادة التخصيصات المالية لتنفيذ مشاريع السكك».

وكانت الشركة العامة للسكك الحديد الشمالية قد اعلنت الشهر الماضي عن وجود خطط لانشاء خطوط سكك جديدة في محافظة نينوى بعد اعادة اعمار وتأهيل سكك القطار في المحافظة .

وقال مدير الشركة عبد الكريم عزيز في تصريح صحفي ان «محافظة نينوى خصصت مبالغ لانشاء خطوط سكك جديدة تربط المحافظة مع الجانبين السوري والتركي ، من اجل اعادة الحركة التجارية والاقتصادية مع البلدين « .

يذكر ان أول إدارة للسكك الحديد في العراق تشكلت في أيلول من عام 1916م وكانت آنذاك تحت سيطرة الجيش البريطاني ، ثم انتقلت إلى إدارة مدنية بريطانية عام 1920م ثم إلى تحولت إلى إدارة مدنية عراقية يوم 16 نيسان/أبريل 1936م والذي أصبح عيد السكك العراقية. أول رحلة تم تسييرها كانت من بغداد إلى سميكة الدجيل إلى الجنوب من مدينة سامراء عام 1914م.تقوم الشركة حالياً بتسيير رحلات للقطار بين بغداد والبصرة حيث سير أول قطار بينهما عام 1920م. في حين أنه قد تم تسيير أول قطار بين بغداد وكركوك عام 1925 وأول قطار بين بغداد والموصل عام 1940م وأول قطار من العراق إلى محطة حيدر باشا في إسطنبول في 15 تموز عام 1940م. نبذة تاريخية عن السكك الحديد العراقية في عام 1936 جرت مفاوضات بين الحكومة البريطانية والحكومة العراقية لنقل ملكية السكك إلى العراق فتم الاتفاق على ان تدفع الحكومة العراقية مبلغ (400) الف دينار إضافة إلى شروط أخرى، فتم ذلك، وأصبح اسمها (سكك حديد الحكومة العراقية) وربطت بوزارة المواصلات والاشغال وتمت المصادقة على الاتفاقية يوم 16 أبريل عام 1936.