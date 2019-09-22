وزير التجارة يشدد على التهيئة والاستعداد لتأمين الطاقات الخزنية

اكد وصول مفردات التموينية بسلة واحدة

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني اللجنة العليا المشرفة على الحملة التسويقية لمحصول الشلب للموسم الزراعي الصيفي لعام 2019 الذي سيبدأ في تشرين الثاني المقبل .

واكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التهيئة والاستعداد للمراحل الاخيرة قبل التسويق على وفق ضوابط ومواصفات الشلب التي اعدتها شركة الحبوب لاستيعاب الكميات المتوقع تسويقها من الفلاحين والمزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة والشعب الزراعية المنتشرة في عموم المحافظات المسوقة للشلب وتجاوز حالات الخلل والارباك التي حدثت في الاعوام السابقة ووضع آليات لفك الاختناقات وتسهيل وتبسيط الاجراءات على الفلاحين دون عوائق وصعوبات .

واشار الوزير العاني «ان الحملة يجب ان تتسم بالحالة التنظيمية وتامين الطاقات الخزنية وبما يتناسب وحجم الكميات المتوقعة وتكثيف الدور الرقابي والمحاسبة من جميع الجهات الساندة للحملة التسويقية حيث سنعمل على محاسبة أي تقصير يحدث خصوصا بعد الاجراءات التي اتخذناها لانجاح الحملة .

يذكر ان الحملة التي تنطلق في بداية شهر تشرين الثاني المقبل ستكون في محافظات ديالى وبابل والنجف الاشرف وواسط والديوانية والمثنى وذي قار وميسان حيث ان المتوقع من الانتاج يقدر (667549) طنا وحسب المساحات المقررة والمنفذة لانتاج محصول الشلب 2019.

وفي السياق نفسه، اكد الوزير «ضرورة تكثيف الدور الرقابي والتفتيشي الميداني لمتابعة عمل الوكلاء ووصول المواد التموينية والية توزيعها للعائلات بانسيابية وبسلة واحدة والوقوف بوجه المتلاعبين بتغيير مفردات الحصه بنوعيات رديئة .

واضاف الوزير ان الوزارة حريصه على التعاقد مع الشركات الرصينه ومن مناشئ عالمية وضمن الشروط والضوابط والتعليمات التي تتعامل بها لتوريد مفردات الحصه التموينية .

وشدد خلال تجواله في دائرة الرقابة التجارية على ضرورة « متابعة المطاحن والسايلوات ووكلاء الغذائية والطحين في بغداد والمحافظات ، بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب المفتش العام وشركات الغذاء ودائرة التخطيط والمتابعة والعمل كفريق واحد لتقديم افضل الخدمات للمواطن . واستمع الوزير العاني خلال جولته بدائرة الرقابة الى الملاحظات والمقترحات التي تساعد فرقها الرقابية على اداء المهام الموكلة لها من خلال توفير السبل الكفيلة من مستلزمات واحتياجات فضلا عن طرح المشاكل والمعوقات التي تعترض عملهم وايجاد الحلول السريعة.