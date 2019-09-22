اليوم.. الشرطة يضيف الكويت.. وغدا الجوية يلاقي السالمية

في إياب دور الـ 32 لكأس محمد السادس

بغداد ـ الصباح الجديد:

يضيف ملعب كربلاء الدولي في الساعة 7 مساء اليوم الاثنين مباراة إياب دور الـ 32 لبطولة كاس محمد السادس للاندية العربية الأبطال عندما يقابل فريق الكويت الكويتي، وسبق للشرطة ان خسر في الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

ووقع اختيار الجهاز الفني لنادي الكويت بقيادة السوري حسام السيد على 22 لاعبا لملاقاة فريق الشرطة العراقي، ويترأس وفد العميد ديين الديين عضو مجلس الإدارة.

وشهدت القائمة انضمام جمعة سعيد بعد غياب بداعي الإصابة، إلى جانب حراس المرمى حميد القلاف، مصعب الكندري وفواز الفضلي.. كما ضم المدرب السوري كلا من حسين حاكم، فهد حمود، شريدة الشريدة، سامي الصانع، عبد الله البريكي، دييغو كالديرون، عبدول سيسوكو، يوسف ناصر، فيصل زايد، حسين الحربي، شاهين الخميس، عمرو الميداني، يوسف الخبيزي، خالد القحطاني، راضي جمال، مشاري العنزي، وأحمد حزام.. وكان الكويت حقق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من جانبه، غادر وفد نادي القوة الجوية، صباح أول أمس، الى دولة الكويت من اجل الاستعداد لمواجهة فريق السالمية الكويتي في إطار منافسات إياب دور الـ32 من «كأس محمد السادس» للاندية العربية الابطال.

وخاض الصقور يوم امس، وحدة تدريبية في البصرة، قبل ان يشد الرحال الى الكويت لاكمال ما بدأه امام السالمية بتغلبه ذهاباً 3-1 في كربلاء.. وستقام المباراة على ملعب ثامر في الكويت يوم غدٍ الثلاثاء.

وطالب السالمية جميع الجماهير الكويتية باختلاف ميولها، بدعم الرهيب في مواجهته المقبلة مع ضيفه القوة الجوية العراقي، المقرر لها يوم غدٍ، على استاد ثامر، في إياب دور الـ32 لبطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال.. ويتطلع السماوي لتحقيق الفوز، وتعويض تأخره ذهابا (3-1).. ونشر الحساب الرسمي للسالمية على «تويتر» عدة تغريدات، لطلب الدعم الجماهيري.

كما تحدث نجم الفريق، الأردني عدي الصيفي، لجماهير السالمية وكافة الأندية الكويتية، مطالبا إياهم بمؤازرة الفريق، مؤكدا أن الرهيب يمثل الكرة الكويتية في البطولة العربية، وليس نفسه فقط.