باسم قاسم مدربا لكرة الزوراء

بغداد ـ الصباح الجديد:

قدمت إدارة نادي الزوراء الرياضي يوم أمس ملاكها التدريبي الجديد لفريق كرة القدم الذي تألف من باسم قاسم مدربا واحمد خضير وحيدر عبد الأمير مدربين مساعدين وجليل زيدان مدربا لحراس المرمى ونصير عبد الأمير مدربا للياقة البدنية، وتعاقدت إدارة الزوراء مع الكابتن باسم قاسم خلفا للمدرب المستقيل حكيم شاكر.

وكان نادي الزوراء افتتح الدوري الممتاز للموسم الحالي بالتعادل السلبي امام فريق السماوة في ملعب الشعب الدولي ليقدم مباشرة المدرب حكيم شاكر استقالته، في حين تنتظره مساء السبت المقبلة قمة جماهيرية بمواجهة حامل اللقب الشرطة في ملعب الشعب الدولي.