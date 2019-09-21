23 مليار دولار في 9 أشهر.. روسيا تثابر في تكديس الذهب

الصباح الجديد ـ وكالات:

ارتفعت احتياطيات روسيا من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري بما قيمته نحو 23 مليار دولار لتصل إلى 109.477 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، أن قيمة احتياطيات المعدن الأصفر النفيس ارتفعت من 86.903 مليار دولار سجلتها في مطلع كانون الثاني الماضي، إلى 109.477 مليار دولار مطلع الشهر الجاري.

ويعود ارتفاع قيمة احتياطيات الذهب لعاملين، الأول قيام موسكو بزيادة وتيرة شراء الذهب وتنويع احتياطياتها الدولية بعيدا عن الدولار، بسبب سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن وبغية الحد من هيمنة العملة الأميركية.

والثاني هو ارتفاع أسعار الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، بشكل ملحوظ خلال العام الجاري في ظل التوترات التجارية. ووفقا لموقع «بلومبرغ» فقد ارتفع سعر أونصة الذهب من 1281.30 دولار في 1 كانون الثاني 2019، إلى 1507.60 دولار سجلتها في تعاملات أمس.

ويعد الذهب جزءا من الاحتياطيات الدولية التي تمتلكها روسيا، التي تتضمن عملات أجنبية وحقوق سحب وأصول عالية السيولة. ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي بلغ إجمالي الاحتياطيات في 1 ايلول الجاري 529.083 مليار دولار، بعدما كانت مطلع العام الجاري عند 468.495 مليار دولار.