افتتاح مركز تدريبي لرعاية موهوبي التنس في ديالى

ديالى ـ شعبة الالإعلام:

برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض افتتحت دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات مركزاً وطنياً جديداً لرعاية موهوبي التنس في محافظة ديالى بحضور معاون المدير العام للشؤون الفنية للدائرة الدكتور علي سلمان ومدير قسم رعاية الموهبة الرياضية في المحافظة حسين المعموري وعضو مجلس النواب مضر الكروي ومدير شباب ورياضة ديالى هيثم عبد الستار وعدد من الشخصيات في الحكومة المحلية و رؤساء الاندية والاكاديميين. افتتاح المركز جرى في احتفالية رسمية قدم خلالها موهوبو التنس بعض الفعاليات باللعبة، فضلا عن عرض الصور الفوتوغرافية التي تبين مراحل انجاز مبنى المركز، وكذلك استعرض ابطال رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في التنس تعبيرا عن فرحهم بهذه الخطوة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة في ديالى بهدف اكتشاف واحتضان المواهب الرياضية ، بعدها قام معاون دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات واعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة بزرع عدد من الشتلات تعبيرا على المحافظة على البيئة وزيادة جمالية المبنى، وفي الختام وزعت الكوؤس والشهادات التقديرية على الحاضرين.