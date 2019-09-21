إستئناف العمل بمشروع ملعب الناصرية الأولمبي

الشباب والرياضة تدعم أندية السلة واليد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير الرياضة والشباب احمد العبيدي، اول أمس، عن استئناف العمل بمشروع ملعب الناصرية الاولمبي بعد تخصيص مبلغ 4 مليارات دينار لاستكمال البنى التحتية فيه.

وقال العبيدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس محافظة ذي قار في المحافظة، إن «الوزارة بادرت الى استئناف العمل بمشروع ملعب الناصرية الاولمبي بعد تخصيص مبلغ 4 مليارات دينار لاستكمال البنى التحتية فيه».

أشار العبيدي الى انه «تم بحث ملف ملعب الادارة المحلية في الناصرية والعمل على استملاك الارض بغية المباشرة بتاهيله».من جهته، طالب رئيس مجلس المحافظة رحيم الخاقاني، وزارة الشباب بـ»ضرورة دهم الشباب في المحافظة وتبني افكاره بما يخدم المصلحة العامة».

من جانب اخر، قرر وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، تقديم الدعم المالي لأندية دورييً كرة السلة واليد، ودفع اشتراكاتها المالية في منافسات الدوري المحلي.

وقال رياض ، ان «رؤية وزارة الشباب والرياضة تجاه الأندية واضحة، إذ تسعى جاهدة للإسهام في دعمها، نظراً للظروف الاقتصادية والأزمة المالية لأغلبها، كونها الاساس لديمومة وتميز الرياضة العراقية، وفِي نفس الوقت عليها التفكير بكيفية تنمية و تطوير مواردها الذاتية».

واضاف «لذا قررنا دفع الاشتراكات المالية للأندية المشاركة في دورييً كرة السلة، واليد للموسم الحالي إسهاماً منها في دعم الأندية لاسيما التي تعاني من أزمات مالية».