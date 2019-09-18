كنتاكي يستعد لتقديم “أغرب وجبة” بتاريخه

الصباح الجديد – وكالات:

قررت شركة الوجبات السريعة المعروفة “كينتاكي فرايد تشيكن” ام تجمع كل خبرتها في شطيرة غريبة.

وفي خطوة قد تتسم بكونها إما عبقرية أو مجنونة، أعلنت الشركة مؤخرا أنها بدأت إنتاج مزيج جديد من الدجاج المقلي والكعك المحلى بالسكر (الدوناتس).

وتمنح الشركة العملاء خيارين، إما الحصول على وجبة عبارة عن سلة من الدجاج والكعك مقابل 5.49 دولار، والـــتي تشمل أصابع الدجاج (الخالية من الجلد أو العظام والمغمسة في خليط مقرمش مقلي بالزيت) أو قطع الدجاج بالعظم إضافة إلى الكعك.

أما الخيار الثاني فهو شطيرة دجاج مقابل 5.99 دولار، ويتكون من دجاج مقلي يوضع بين قطعتين من كعك الدوناتس، وعلى ما يبدو انه الخيار الأكثر إثارة.

ستكون العناصر الجديدة متاحة فقط لمدة محدودة، على الرغم من أن كنتاكي فرايد تشيكن لم تذكر متى ستنتهي تلك الفترة التجريبية، ناهيك عن أنها هي ليست متوفرة على صعيد واسع، بل في 40 فرعا لها في نورفولك وريتشموند وفرجينيا وبيتسبيرغ.

ووفقا لأحد ممثلي الشركة، فإن الكعك المعد والمجهز سيصل إلى المتاجر، وعندما يطلب العميل ذلك، سيتم غمس الكعك في المقالي وإضافة السكر المذاب بزيت الفانيليا لضمان أن تكون ساخنة وطازجة.

ووفقا لردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، فأن مزج الدجاج المقلي والدوناتس يستقطب الناس بنحو ملحوظ.