بريانكا شوبرا تثبت عمليا ان العمر لا يؤثر على الحب

الصباح الجديد – وكالات:

بعد كل الجدل الذي اثارته وسائل الاعلام بشأن زواجها من رجل يصغرها بنحو عشر سنوات، ما زالت النجمة بريانكا شوبرا تؤكد ان الفارق العمري بينها وبين زوجها لم يؤثر على عمق العلاقة التي جمعت بينهما.

ولإثبات ان الحب ما زال متقدا، فقد وجهت شوبرا رسالة لزوجها النجم الأميركي نيك جوناس بمناسبة عيد ميلاده الـ27 من خلال مقطع فيديو مؤثّر نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي.

الفيديو تضمن مجموعة صور ولقطات تجمعها بزوجها وعلقت عليه بالتالي: نور حياتي… كل يوم معك أفضل من الذي مضى.. أنت تستحق كل السعادة في العالم. شكراً لكونك أكثر الناس محبة وكرماً على الإطلاق.. شكراً لك لأنك لي.. عيد ميلاد سعيد… أحبك”. ونال الفيديو اعجاب متابعيها الذين اثنوا عليها وتمنوا لهما حياة سعيدة دائمة.

وكانت شوبرا قد تألقت ولفتت الأنظار اليها في عرض فيلم “The Sky Is Pink”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، المقام في تورنتو بكندا، وكان بصحبة النجم فرحان أختار، والمخرج شونالي بوز.

وظهرت بريانكا على السجادة الحمراء مرتدية فستاناً بتصميم أنيق، جمع اللونين الأبيض والأسود، من تصميم دار أزياء “Marchesa”.