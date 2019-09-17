الصحة النيابية تعتزم استضافة وزير الصحة المستقيل للإفصاح عن مبتزيه والتحقيق في الأمر

علاء العلوان ضرب الكثير من منابع الفساد في الوزارة والمحافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:

يتجه مجلس النواب عبر لجنة الصحة والبيئة النيابية الى استضافة وزير الصحة المستقيل علاء العلوان، للإفصاح بشكل واضح عن الجهات التي ابتزته، كما يعتزم حسب احد أعضاء اللجنة الانتقال الى الوزارة لمعرفة ما يجري فيها.

وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، إن “هناك ضرورة للتمييز بين منهجين الاول يسير باتجاه الضغط من اجل الابتزاز وهو منهج مرفوض سياسيا واخلاقيا”، مبينا ان “المنهج الثاني هو الضغط على الحكومة لتقويم عملها وتصحيح الاداء بشكل ايجابي وهو معمول به بجميع الانظمة الديمقراطية وهي حالة صحية وضرورية”.

واضاف خلاطي: “لايوجد مقياس واضح للتفريق بين المنهجين وهي قضية قد لا تنحصر في ماجرى بوزارة الصحة بل قد تكون موجودة في وزارات اخرى”، مشددا على ان “وزير الصحة تحدث برسالته للاستقالة على وجود ابتزاز له ما جعلنا في لجنة الصحة نتفق على استضافة الوزير كي يفصح بشكل واضح عن الجهات التي ابتزته اضافة الى الانتقال للوزارة ومعرفة حقيقة ما يجري لكشف جميع الحقائق كي تتضح الصورة للجميع”.



وكان نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية فارس البريفكاني، قال في وقت سابق أن «وزير الصحة والبيئة المستقيل علاء العلوان تعرض لهجمة شعواء ومحاولات تشويه للحقائق»، عازيا السبب الى «محاربته الفساد وضربه الكثير من منابعه وجذوره في الوزارة والمحافظات».

وقال النائب البريفكاني إن «وزير الصحة المستقيل مارس المهنية والشفافية والتوازن في عمله طيلة الفترة السابقة واثبت جدارته في ادارة الوزارة وحقق نقلة نوعية في تغطية عمل الوزارة بكل المحافظات»، مشيرا الى ان «ضغوطا سياسية وابتزازات وتسقيط اعلامي مورست على الوزير، فضلا عن تشويه للحقائق مورست على الوزارة بالفترة الاخيرة».