مؤسسة نبع الكوثر .. تعاون مثمر مع المؤسسات الصحية

بغداد ـ فلاح الناصر

أبدت رئيسة مؤسسة نبع الكوثر الخيرية كوثر الساعدي تثمينها لمواقف المسؤولين في المؤسسات الصحية بعد التعاون المثمر الذي تقدمه الجهات للحالات التي ترفعها المؤسسة ، سيما المتعلقة بشريحة المرضى الكبار وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية.

وقالت رئيسة المؤسسة للصباح الجديد ان نحو 50 حالة تم رفعها إلى مديرة صحة الرصافة، التي تقوم بدورها بتقديم المرضى إلى الاطباء ولشتى الاختصاصات من أجل تقديم الرعاية الصحية لهم، داعية جميع المرضى في بغداد والمحافظات إلى مراجعة مؤسستها من اجل تأمين الرعاية لهم وابداء المساعدة عن طريق المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الصحي.

واضافت ان مدير عام صحة بغداد/ الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، يقوم بتحويل الحالات التي تصله بصورة رسمية إلى الاطباء المتخصصين من أجل توفير العلاج، كما اشادت بدور مدير مستشفى العلوم العصبية الدكتور باسم حنون، ومدير إعلام صحة بغداد الرصافة، صلاح صالح، ومدير إعلام مستشفى الكندي، مرتضى سمير ، لما يبدونه من مساعدة فورية للحالات التي تقدم لهم ضمن اطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خدمة للمواطنين. وبينت ان مؤسستها تستنفر ملاكاتها العاملة وتنسق العمل بالنحو الايجابي لاستقبال الحالات ورفعها إلى مدير صحة بغداد الرصافة لغرض ابداء المساعدة للحالات التي تستحق الرعاية الصحية، فهنالك اهتمام كبير بالحالات المرضية، منها تقديم العلاجات الدورية المنتظمة او تزويد المرضى بكراسي متحركة او تسهيل نقل الحالات المستعصية إلى خارج العراق.

ومؤسسة نبع الكوثر الخيرية، تضم ملاكا عاملاً اضافة إلى المديرة، تشغل نور الشمري منصب النائب، والمستشار القانوني هشام الزاملي، ومدير الإدارة حيدر السيد، وللعلاقات العامة رنا العسكري.

يشار إلى ان العديد من المؤسسات العاملة في ميدان الحالات الأنسانية تعطي انطباعا إيجابيا عن حالات الايثار وتقديم المصلحة العليا للمواطنين، حيث كانت المؤسسات وسيطا فعالاً بين المواطن وبين المؤسسات الحكومية ، واسهمت في تقديم ما يلبي حاجة العديد من المواطنين سواء كانت صحية او في القطاعات الأخرى.