إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:
اقام المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة، محاضرة للاعبي المركز الوطني للتايكواندو عن الاخلاق الحميدة، وقال مسؤول التربية والتنظيم في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، وائل محمد، ان المحاضرة تتضمن الحديث عن 5 اجزاء تضمها الاخلاق الحميدة هي ( الإيثار وصلة الرحم والتعاون والاخلاص والرحمة).
واشار إلى ان المحاضرة تضمنت ايضا عرض فيلم قصير لمدة 30 دقيقة عن الرحمة بالحيوان، مبينا ان المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات تثقيفية للموهوبين في شتى المراكز المعتمدة لتأهيل الموهبة الرياضية تقام كل يوم جمعة وسبت، الهدف منها تعزيز وتنمية الثقافة للاعبين الواعدين.
محاضرة تثقيفية لمواهب التايكواندو
إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات: