إنجلترا تستعيد رقماً غائباً منذ 59 عاماً وفرنسا تحقق الانتصار الخامس توالياً

أهداف رونالدو تمنح بلاده الفوز الثاني في تصفيات يورو

العواصم ـ وكالات:

انتصر المنتخب الإنجليزي على كوسوفو بنتيجة 5-3، مساء أول أمس، في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2020.أهداف المنتخب الإنجليزي حملت توقيع رحيم سترلينج وهاري كين وجادون سانشو «هدفين»، في حين جاء الهدف الخامس عبر النيران الصديقة عن طريق ميرجيم فوجفودا.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن منتخب إنجلترا وصل إلى مباراته الثالثة التي يسجل فيها 5 أهداف خلال عام 2019، ليعادل نفس الرقم الذي سجله منذ 59 عامًا وتحديدًا في عام 1960.بهذا الفوز، رفع الإنجليز رصيدهم إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، أما كوسوفو تجمد رصيدها عند 8 نقاط في المركز الثالث.

وحققت بطلة العالم فرنسا فوزها الخامس في تصفيات يورو 2020 وجاء على حساب ضيفتها أندورا بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثامنة.. ولم يجد المنتخب الفرنسي أي صعوبة في تحقيق فوزه الثالث تواليا منذ خسارته أمام مضيفته تركيا صفر-2 في الجولة الثالثة، والخامس له في التصفيات وبقي يتشارك الصدارة مع تركيا (15 نقطة) التي حققت بدورها فوزا ثمينا على مضيفتها مولدافيا برباعية نظيفة في حين خسرت شريكتهما السابقة أيسلندا اأمام مضيفتها ألبانيا 2-4 وتجمد رصيدها عند 12 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة مولدافيا وتركيا، فرض مهاجم إيفرتون الإنجليزي جينك طوسون نفسه نجما بتسجيله ثنائية.. ومنح طوسون التقدم لتركيا عندما استغل كرة من دوروخان طوكوز داخل المنطقة فرفعها فوق الحارس الذي خرج لملاقاته وتابعها داخل المرمى (37).. وأضاف دينيز توروك الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (57).

وسجل طوسون هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة على «الطائر» بيمناه من مسافة قريبة (79)، قبل أن يختم يوسف يزيسي المهرجان بالهدف الرابع بتسديدة قوية من حافة المنطقة (88).

وفي المباراة الثالثة، حققت ألبانيا فوزها الثالث في التصفيات عندما تغلبت على إيسلندا 4-2.وسجل كاستريوت ديماركاو (32) والسيد هيساي (52) وأوديس روشي (79) وسوكول سيكاليشي (83) أهداف ألبانيا، وجيلفي سيغوردسون (47) وكولبين سيغثورسون (58) هدفي إيسلندا.ورفعت ألبانيا رصيدها إلى 9 نقاط في المركز الرابع بفارق 3 نقاط خلف إيسلندا الثالثة.

إلى ذلك، واصلت البرتغال صحوتها في تصفيات يورو 2020 وحققت فوزها الثاني توالياً، وجاء على حساب مضيفتها ليتوانيا 5-1 في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الثانية.

وجاء انتصار البرتغال الثاني من أصل أربع مباريات بفضل أهداف رونالدو الأربعة، إذ سجّل الدون في الدقائق (7 من ركلة جزاء) و(61 و65 و76) قبل أن يضيف كارفايو الهدف الخامس 90+2، علماً أن ليتوانيا سجلت الهدف الشرفي بفضل أندريوسكيفيسيوس (28) وكانت قد أدركت التعادل قبل انتفاضة رونالدو.وعزز رونالدو صدارته لائحة الهدافين التاريخيين للبرتغال بعدما رفع رصيده إلى 93 هدفاً في 160 مباراة.

ورفعت البرتغال رصيدها بفضل هذا الانتصار إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أوكرانيا المتصدرة والتي لعبت مباراة أكثر.وعادت صربيا للتوازن عقب فوزها على مضيفتها لوكسمبورغ 3-1 رافعة رصيدها إلى سبع نقاط.وسجل لصربيا التي أصبحت ثالثة كلّ من ميتروفيتش (36 و78) ورادونجيتش (55)، فيما تكفّل توربل بهدف لوكسمبورغ الوحيد (66).