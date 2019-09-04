اليوم.. الوطني يبدأ رحلة تصفيات آسيا المزدوجة بلقاء البحرين

الإصابة تبعد جلال حسن وعلي كاظم بديلاً

بغداد ـ الصباح الجديد:

يشرع منتخبنا الوطني في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس برحلة التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023، عندما يحل ضيفا على البحرين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة التي تضم ايضا، إيران وكمبوديا وهونج كونج.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الإصابة ستبعد حارس المرمى وقائد المنتخب جلال حسن من تشكيلة المنتخب الذي يلاقي البحرين مساء اليوم ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضح المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي محمد خلف أن «الحارس جلال حسن تعرض لتمزق في غضروف الركبة أثناء التدريبات»، مشيراً إلى أن فترة غيابه ستحدد بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة.. واستدعى مدرب المنتخب العراقي السلوفيني ستريشكو كاتانيتش حارس مرمى المنتخب الأولمبي علي كاظم ليكون بديلاً لحسن في التشكيلة.

وكان منتخبنا الوطني اجرى تدريبات لمدة 3 ايام في ملعب الكرخ قبل ان يشد الرحال صوب المنامة، في حين التحق المدرب المساعد رحيم حميد بالملاك التدريبي بعد اضافته بقرار اتحاد الكرة.. وكان منتخبنا الوطني شارك مؤخرا في بطولة غربي آسيا التي ضيفتها كربلاء واربيل بنسختها التاسعة وحل فيها ثانيا بعد الخسارة امام البحرين بهدف من دون مقابل في المباراة النهائية التي ضيفها ملعب كربلاء الدولي.

وسيدخل المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش تحدياً جديداً مع منتخب العراق لكرة القدم، بعد تجديد العقد لخدماته للعام المقبل، وستكون مهمته الأولى قيادة أسود الرافدين للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المزدوجة ابتداء من مباراة اليوم.

وخسر المنتخب العراقي نهائي غربي آسيا أمام منتخب البحرين بهدف نظيف امام المنتخب البحريني نفسه، في البطولة التي جرّب من خلالها المدرب عدداً من اللاعبين الشبان الجدد، وهم كلّ من إبراهيم بايش ونجم شوان وميثم جبار وكرار نبيل ومحمد قاسم.

وسيُعول المدرب كاتانيتش على القوة الضاربة خلال مواجهة البحرين في التصفيات الآسيوية المزدوجة، بوجود كلّ من مهند علي محترف الدحيل القطري، وعلي عدنان المحترف بصفوف فانكوفر وايت كابس الكندي، وجستن ميرام المحترف بصفوف أتلانتا يونايتد الأميركي، وأحمد ياسين المحترف مع هاكن السويدي، وهمام طارق لاعب الإسماعيلي المصري، وبشار رسن المحترف مع برسبوليس الإيراني.

ويشير جدول مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات المزدوجة، إلى انه سيلاقي نظيره هونج كونج في البصرة يوم 10 من الشهر المقبل، ثم يحل ضيفا على كمبوديا يوم 15 من الشهر ذاته، ثم يضيف إيران في 14 تشرين الثاني بملعب البصرة، وفي 19 منه يستقبل المنتخب البحريني، ثم يلاقي هونج كونج في 31 آذار، وفي يوم 4 حزيران يواجه كمبوديا في البصرة ثم يختتم مبارياته في 9 الشهر ذاته عندما يحل ضيفا على إيران.