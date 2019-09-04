مصارعو نادي الجنسية يحرزون وصافة براعم بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:

حصل فريق نادي الجنسية على وصافة بطولة براعم بغداد لفئة البراعم بالمصارعة التي اقامها مؤخراً المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، وقال مدرب فريق الجنسية باللعبة، قاسم حنون، ان فريقه حقق في البطولة 4 اوسمة ذهب و2 فضة و3 برونز بعد المشاركة بـ 10 أوزان معتمدة في منافسات فئة البراعم.

واضاف: يأتي التفوق بجهود إدارة النادي ومشرف اللعبة سامر عبد الله، والدعم الكبير والمتواصل من المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي،

وذكر ان البطولة تعد الاولى التي تنظم لفئة البراعم تحت 10 سنوات، وهي فرصة جيدة لمنح المواهب الثقة في اللعب رسميا بحضور طواقم تحكيمية خبيرة يتقدمهم الحكم الاولمبي علي قاسم كاطع، والحكام الاتحاديان مهدي سوادي ومهند كريم اذ شهد البطولة تقديم المشاركين لاداء فني ايجابي يؤكد حرص الملاكات التدريبية على بذلهم لجهود كبيرة.

واوضح حنون ان نادي الجنسية بالمصارعة يحقق العديد من الإنجازات لشتى الفئات التي يعتمدها «المتقدمين والشباب والناشئين والأشبال والأحداث والبراعم»، وهذا بفضل دعم الإدارة واللواء الخفاجي وانتظام اللاعبين في التدريبات وحبهم لرياضة المصاعة.